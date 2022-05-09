فيديو: تحول شكلها.. مقدمة برامج عراقية تثير الجدل في أحدث ظهور لها

أثارت مقدمة البرامج والممثلة العراقية داليا نعيم الجدل بعد نشر فيديو جديدة لها مؤخرا عبر Instagram.

وظهرت داليا نعيم بشفاة ممتلئة ووجه منتفخ ونالت تعليقات سلبية من قبل الجمهور على تحول شكلها.

وكانت داليا نعيم قد أثارت الجدل مؤخرا بعد حديثها عن الصلاة في برنامج “مع الفارس”.

وفي إحدى فقرات البرنامج بدأ نزار بتوجيه أسئلة دينية لداليا منها عن إن كانت تصلي؟ وأجابت على هذا السؤال قائلة إنها دائما تريد أن تصلي ولكن أحيانا الوقت والحياة تأخذها، وأعطت مثالا أنها عندما يكون لديها تصوير برنامج وتضع مكياجا كثيرا متى ستصلي، مؤكدة أنها تريد أن تستمر وتواظب على الصلاة.

وداليا نعيم ممثلة ومقدمة برامج عراقية مواليد اب/أغسطس 1993 بدأت عملها كمقدمة برامج منوعة في قناة “إم سي بي” الغنائية،ثم اتجهت للتمثيل وشاركت في عدد من في العديد من المسرحيات منها ورث بابا خرابة وبطيخ في المريخ .