“الزمردة الجميلة”.. جورجينا تكشف صورة واسم ابنتها مع رونالدو

كشفت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن اسم مولودتهما الجديدة، التي جاءت في ظروف مؤلمة، بسبب وفاة شقيقه التوأم أثناء الولادة.

وكانت جورجينا، صديقة رونالدو، حاملا في توأم، ولكن أحدهما توفي أثناء الولادة، قبل حوالي 20 يوما.

ونشرت جورجينا رودريغيز صورة للطفلة مبتسمة في سريرها، على حسابها في إنستغرام، وكشفت أن اسمها بيلا إزميرالدا.

ونالت الصورة أكثر من مليوني إعجاب في ساعة واحدة فقط.

ويعني اسم بيلا إزميرالدا، الزمردة الجميلة، فكلمة بيلا تعني “الجميلة” في لغات عدة منها الإسباني والإيطالي والبرتغالي، أما إزميرالدا فتعني حجر الزمرد باللغة الإسبانية.

وكان رونالدو قد نشر صورة مع ابنته الجديدة بيلا إزميرالدا، قبل أيام، وعلق عليها “حب للأبد”.

وتعرضت عائلة رونالدو لصدمة يوم 18 أبريل، عندما توفي أحد توأميه حديثي الولادة، وكتب رونالدو عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “ببالغ الحزن نعلن وفاة رضيعنا، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد”.

وتابع: “فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة، نود أن نشكر الأطباء والممرضات على كل الرعاية والدعم المقدمين”.