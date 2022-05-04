الليمون لحب الشباب وصفة فعالة؟

قد يساعد الليمون على مقاومة حب الشباب والندوب التي قد تخلفها البثور وراءها بعد تعافي الجلد منها، وتعزى فوائد الليمون في هذا الصدد لقدرة الليمون المحتملة على:

1. تنظيم إفرازات الزهم في البشرة

يتمتع عصير الليمون بخواص قابضة للبشرة (Astringent)، وهذه الخواص تعزى لغنى عصير الليمون ببعض الأحماض، مثل حمض السيتريك (Citric acid)، فهذا النوع من الأحماض الطبيعية قد يساعد على تخليص البشرة من الزهم الزائد ومنع تراكم الزهم في داخل مسام البشرة، مما قد يساعد على مقاومة حب الشباب.

كما قد يساعد محتوى الليمون من فيتامين ج تحديدًا على تجفيف البثور، مما قد يسرع وتيرة تعافي الجلد منها.

2. تخليص البشرة من البكتيريا

العوامل التي قد تلعب دورًا في ظهور البثور على البشرة عديدة، ولكن أبرز هذه العوامل هو وجود بعض أنواع البكتيريا في مسام الجلد المغلقة، ونظرًا لما يتمتع به الليمون من خواص طبيعية مضادة للبكتيريا، قد يساعد الاستخدام الموضعي لليمون على علاج حب الشباب.

3. مقاومة الالتهابات

يحتوي كل من عصير الليمون وزيت الليمون العطري المستخرج من قشور الليمون على مواد تتمتع بخواص طبيعية مضادة للالتهاب، مثل مادة الليمونين (Limonene)، لذا قد يساعد استخدام الليمون على تخفيف حدة أي احمرار أو حكة أو تهيج حاصل في البشرة لا سيما في محيط البثور.

4. تحفيز تعافي البشرة وتفتيح الندوب

كما قد يكون الليمون مكونًا طبيعيًّا مقاومًا لحب الشباب ولندوب حب الشباب، بسبب احتوائه على فيتامين ج وبعض المواد المضادة للأكسدة، والتي قد تساعد على:

تفتيح ندوب حب الشباب أو التقليل من فرص تكون الندوب بعد تعافي البثور.

تسريع تعافي البشرة.

منتجات الليمون الطبيعية التي قد تقاوم حب الشباب

بالإضافة لعصير الليمون الطازج، من الممكن استخدام بعض المنتجات الأخرى المستخلصة من الليمون لعلاج حب الشباب، مثل:

زيت الليمون العطري المستخرج من قشور الليمون.

زيت بذور الليمون.

وصفات الليمون لحب الشباب

تستطيع تجربة إحدى وصفات الليمون المنزلية الآتية:

ماسك الليمون مع دقيق الحمص

تستطيع تطبيق هذا الماسك من خلال اتباع الآتي:

تحضر محتويات ماسك الليمون، وهي: بضعة نقاط من عصير الليمون، وملعقة من دقيق الحمص.

تمزج المكونات جيدًا إلى أن يتكون معجون رخو القوام.

يطبق المعجون على البثور ويغسل بعد عدة دقائق.

تكرر هذه الطريقة مرة واحدة يوميًّا.

ماسك الليمون مع بياض البيض

تستطيع تطبيق هذا الماسك من خلال اتباع الآتي:

تحضر مكونات ماسك الليمون، وتشمل: بياض بيضة واحدة، و2 ملعقة من عصير الليمون.

يخفق بياض البيضة مع الليمون، ثم توزع طبقة رقيقة من الماسك على البشرة ويعاد توزيع طبقة جديدة من الماسك على البشرة بعد 5 دقائق.

يغسل الوجه بعد ذلك بمياه فاترة.

ماسك الليمون مع ماء الورد

تستطيع تطبيق هذا الماسك من خلال اتباع الآتي:

تجهز المكونات، وهي حصص متساوية من: عصير الليمون، وماء الورد.

تخلط المكونات، ثم يتم غمس قطنة صغيرة في المحلول المتكون وتمرر القطنة على البشرة المصابة بالبثور.

يغسل ماسك الليمون عن البشرة بعد نصف ساعة.

ماسك الليمون مع العسل

تستطيع تطبيق هذا الماسك من خلال اتباع الآتي:

تجهز المكونات، وتشمل: ملعقة من عصير الليمون، وملعقة من العسل.

يخلط العسل مع الليمون، ثم يوزع الماسك على البشرة.

يغسل ماسك العسل والليمون عن البشرة بعد ثلث ساعة.

طرق أخرى

تستطيع اللجوء لهذه الطرق الإضافية لتحصيل فوائد الليمون لحب الشباب:

مسح البشرة بالليمون: يتم غمس قطعة من القطن في عصير الليمون، ثم تمرر هذه القطنة على البثرة وتشطف البشرة بالماء بعد 5 دقائق.

تطبيق ماسك الليمون واللبن الرائب: يخلط القليل من عصير الليمون مع ملعقة من اللبن الرائب، ثم يطبق المزيج على البشرة، ويغسل بعد مضي عدة دقائق.

شرب ماء الليمون: يضاف القليل من عصير الليمون الطازج إلى كوب من الماء الدافئ، ويشرب هذا المزيج يوميًّا في الصباح.

أضرار الليمون للبشرة

قد يكون لتطبيق الليمون موضعيًّا على الجلد بعض الأضرار، مثل:

رفع فرص إصابة البشرة بحروق الشمس، ونخص بالذكر الأشخاص من ذوي البشرة الفاتحة، فهؤلاء أكثر عرضة من غيرهم لهذا النوع من أضرار الليمون.

تفتيح مناطق معينة من البشرة بينما يتبقى الجلد في المناطق المحيطة داكنًا، لتظهر البشرة وكأنها تحتوي على بقع.

أضرار أخرى، مثل: تفاقم بعض المشكلات الجلدية، وجفاف البشرة، وتهيج البشرة.

لذا، ولتجنب أضرار الليمون المحتملة يفضل القيام بالآتي:

قبل استخدام الليمون على البشرة: تخفيف تركيز عصير الليمون بالماء، واختبار رد فعل الجلد تجاه الليمون.

بعد غسل البشرة من الليمون: استخدام مرطب البشرة، واستخدام واقي الشمس.