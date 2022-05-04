فوائد السمن للوجه.. ترطيب وتفتيح أكثر!

1. ترطيب البشرة

إحدى أبرز فوائد السمن للوجه أنه قد يساعد على ترطيب البشرة، إذ يعد السمن من الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية المفيدة والتي قد تضفي رطوبة طبيعية على البشرة، لذا يمكن اللجوء للسمن للحفاظ على رطوبة البشرة ومقاومة الآتي:

الجفاف الذي قد يصيب البشرة، بالأخص خلال فصل الشتاء.

تخفيف حدة الحكة الجلدية وتقشر الجلد، وهي أعراض قد ترافق جفاف البشرة.

يمكن محاولة جني فوائد السمن للوجه في هذا الصدد إما من خلال تناول السمن باعتدال، أو من خلال تطبيق السمن موضعيًّا على البشرة.

2. تسريع تعافي البشرة من الإصابات والجروح

يمكن لاستعمال السمن أن يسرع تعافي البشرة من بعض الإصابات، إذ يحتوي السمن على مركبات هامة لتعافي البشرة، مثل: أحماض أوميغا 3 الدهنية، وأحماض أوميغا 6.

والمركبات المذكورة بالإضافة لبعض المواد الهامة الأخرى الموجودة في السمن قد تساعد على الآتي:

تحفيز نمو أنسجة بشرة جديدة وصحية أثناء التئام الجلد.

تخفيف حدة الحرقان واللسع في موضع الجرح.

تخفيف حدة النزيف أو إيقافه، مما يسرع تعافي الجرح.

تقليل فرص إصابة الجروح بالالتهابات، ومقاومة التورم والألم.

تعقيم البشرة، ومقاومة بعض أنواع الفيروسات.

لذا يمكن للتطبيق الموضعي للسمن بالأخص مع بعض المواد المفيدة للبشرة مثل العسل أن يساعد على تعزيز تعافي إصابات مثل: الجروح، والحروق.

3. إنعاش محيط العيون وتفتيح الهالات السوداء

من فوائد السمن للوجه أنه قد يساعدك على استعادة النضارة المفقودة في محيط العيون، فالتطبيق الموضعي للسمن على البشرة في محيط العين قد يساعد على الآتي:

بث نوع من الحيوية والنضارة في بشرة محيط العين المتعبة.

تفتيح الهالات السوداء التي قد تظهر جراء الإصابة بمشكلات مختلفة، مثل: فقر الدم، والجفاف، والتعب.

4. الحفاظ على شباب الجلد

يمكن لاستعمال السمن أن يساعد على تعزيز حيوية وشباب بشرتك، فالسمن الطبيعي غني بمغذيات قد تقاوم شيخوخة البشرة، مثل:

فيتامين هـ: قد يساعد هذا الفيتامين على تحفيز تجدد خلايا البشرة، لذا من الشائع أن تجده ضمن تركيبة العديد من مستحضرات مقاومة الشيخوخة.

مضادات أكسدة وأحماض دهنية: قد يسهم هذا المزيج في مقاومة ما قد تحدثه الشوارد الحرة من تلف في خلايا البشرة.

لذا يمكن للتطبيق الموضعي للسمن على البشرة أن يساعد على إبطاء وتيرة زحف مؤشرات الشيخوخة على الجلد، وتحسين مظهرها بعد ظهورها بالأخص مؤشرات مثل: تجاعيد البشرة، وترهل البشرة، والخطوط الرفيعة.

5. فوائد السمن للوجه الأخرى

هذه بعض الفوائد الإضافية التي قد يحملها السمن للبشرة:

تفتيح لون البشرة وتفتيح لون الشفاه.

ترطيب الشفاه ومقاومة تشققها.

تخفيف حدة الندوب التي قد تنشأ في البشرة جراء الإصابة بالحروق أو بجدري الماء.

كيفية جني فوائد السمن للوجه

إليك وصفات متنوعة:

1. ماسك السمن وماء الورد: لتفتيح البشرة

تفاصيل الماسك أدناه:

محتويات الماسك

هذا ما ستحتاج إليه:

ملعقتان من دقيق الحمص.

ملعقتان من السمن الطبيعي.

قطرات من ماء الورد.

طريقة عمل وتطبيق الماسك

إليك الخطوات:

يخلط ماء الورد مع دقيق الحمص والسمن.

يوزع ماسك السمن على بشرة الوجه.

يشطف الوجه من خلطة السمن بعد 10 دقائق.

2. ماسك السمن والكركم: لتسريع تعافي البشرة المصابة

تفاصيل الماسك أدناه:

محتويات الماسك

هذا ما ستحتاج إليه:

ملعقة سمن.

نصف ملعقة من الكركم المطحون.

طريقة عمل وتطبيق الماسك

إليك الخطوات:

يخلط السمن مع الكركم.

توزع طبقة رقيقة من معجون السمن الناتج على البشرة.

يغسل الوجه من ماسك السمن بمياه باردة عندما يجف.

3. ماسك السمن والعسل: لمقاومة شيخوخة البشرة

تفاصيل الماسك أدناه:

محتويات الماسك

هذا ما ستحتاج إليه لتحضير الماسك:

نصف ملعقة سمن.

نصف ملعقة عسل.

طريقة عمل وتطبيق الماسك

إليك الخطوات:

يخلط السمن مع العسل.

يوزع ماسك السمن والعسل هذا على بشرة الوجه.

يشطف الوجه من خلطة السمن والعسل بعد 20 دقيقة بمياه متوسطة الحرارة.

4. طرق أخرى لجني فوائد السمن للوجه

كما يمكن استخدام السمن بطرق أخرى، كما يأتي:

لتفتيح الهالات السوداء: تدلك منطقة أسفل العين بالقليل من السمن الطبيعي قبل النوم، ويغسل الوجه صباحًا.

لمقاومة تشقق الشفاه: تطبق نقاط من السمن على الشفتين ليلًا، ويترك السمن على الشفاه طيلة الليل.

أضرار السمن

يمكن لاستعمال السمن أن يؤدي لظهور رد فعل تحسسي عند استخدامه من قبل المصابين بحساسية الحليب، وبالإضافة للتحسس، هذه أبرز أضرار السمن المحتملة:

1. أضرار مرتبطة بالتطبيق الموضعي للسمن

مثل:

فرط نمو فطريات الملاسيزية النخالية (Malassezia furfur)، مما قد يؤدي لتفاقم بعض الأمراض الجلدية، مثل: الأكزيما، والصدفية.

تهيج الجلد لدى المصابين بالصدفية أو الأكزيما لتظهر الأعراض الآتية على البشرة، مثل: احمرار، وطفح جلدي، وحكة.

تحفيز ظهور البثور لدى ذوي البشرة الدهنية، إذ يمكن أن يؤدي التطبيق الموضعي للسمن على البشرة لإغلاق المسامات.

2. أضرار مرتبطة بتناول السمن

مثل:

مضاعفات محتملة للمصابين بأمراض معينة، مثل: السمنة، وأمراض القلب، وأمراض الكلى، وأمراض الكبد.

مضاعفات مرتبطة بتناول السمن بإفراط، مثل: إبطاء الأيض، وزيادة الوزن أو السمنة.

قبل استخدام السمن يجب التأكد من صلاحيته ومن أنه قد تم تخزينه في ظروف صحية؛ أي بعيدًا عن الشمس وفي وعاء محكم الإغلاق.