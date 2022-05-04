قدمت حياتها لانقاذ طفلها .. قصة الام التي غرقت في مياه دوكان اليوم

لقيت سيدة عراقية حتفها بعد ظهر اليوم الاربعاء، اثناء محاولتها انقاذ طفلها من الغرق بعد سقوطه في بحيرة دوكان بمحافظة السليمانية.

وقال مدير مركز إسعاف السليمانية سامان نادر: “في حدود الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، سقط صبي يبلغ من العمر 4 سنوات في بحيرة دوكان، وهمّت والدته (فاطمة جاسم) وهي من المكون العربي وتسكن في العاصمة أربيل، لانقاذ طفلها من الغرق، إلا انها هي التي غرقت وتم انقاذ حياة الطفل”.

واضاف “تم العثور على جثة والدة الطفل من قبل فريق الغوص وتم تسليمها الى دائرة الطب العدلي في السليمانية”.