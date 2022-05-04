مشهورة بالابتزاز.. اعتقال “جوجو” وسط بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، باعتقال المتحولة جنسيا المعروفة بـ”جوجو” في احد المطاعم وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر إن “القوات الامنية قامت باعتقال عراقية مجنسة امريكية ومتحولة جنسيا من احد فنادق وسط العاصمة بغداد نتيجة مشاجرة وابتزاز لصاحب المطعم”.

واضاف أن “المعتقلة عليها شكاوى كثيرة تخص الابتزاز الالكتروني لفنانين عراقيين ورجال اعمال”.

وبحسب معلومات من مصدر أمني عراقي، فإن “هذه الفتاة التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وهي من أصول عراقية، تدير شبكة ابتزاز ودعارة داخل العراق”.

وقال المصدر، إن “الفتاة ابتزت سياسيين وإعلاميين ومشاهير وشخصيات معروفة وتقاضت منهم أموالا طائلة على مدى السنوات الماضية”.

وأشار إلى أن “السلطات العراقية استدرجتها من الولايات المتحدة الأمريكية بحجة اللقاء بأحد ضحاياها قبل أن تقبض عليها في فندق المنصور وسط بغداد الليلة الماضية”.

وتابع، أن “(جوجو) محتجزة الآن في مركز شرطة الصالحية ببغداد، وبدأ ضحاياها بتقديم شكاوى ضدها”.

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