أشباح أوروبا تطارد هيفاء وهبي في مصر!

خرج فيلم “أشباح أوروبا”، بطولة هيفاء وهبي، من سباق موسم أفلام عيد الفطر قبل ساعات قليلة من بدء عرضه في دور العرض المصرية.

بينما بدأ عرض العمل السينمائي في دور العرض بدول الخليج، رغم منع عرضه في مصر إثر الخلافات القانونية بين بطلته هيفاء وهبي والمنتج محمد الوزيري، التي أدت لمنع إصدار تراخيص عرضه تجاريا.

وقال ياسر قنطوش، محامي هيفاء وهبي، إن عدم حصول الفيلم على التصاريح اللازمة جاء نتيجة خلافات قانونية بين موكلته ومنتج الفيلم محمد الوزيري.

وأضاف المحامي، في تصريحات صحفية، أنه تواصل مع الوزيري لحل الأزمة القانونية بينه وبين موكلته التي لم تحصل على مستحقاتها المالية حتى الآن، ولكنه لم يقدم حلا قانونيا أو وديا وبالتالي لجأنا لهذه الطريقة .

ووجه قنطوش اتهاماته للوزيري، موضحا أن تكلفة إنتاج الفيلم تشوبها عملية “غسيل أموال”.

وقال: “هناك جريمة غسيل أموال وراء عرض الفيلم ومن سيقبل بعرضه سأعتبره مشاركا في هذه الجريمة.”

وبدأ عرض فيلم “أشباح أوروبا” في دول الخليج، حيث استقبلت دور العرض في الإمارات والسعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر العمل السينمائي.

فيلم “أشباح أوروبا” قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وشريف يسري ويشارك في البطولة أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة والسوري معتصم النهار وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات وبعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء بشخصيتين (شقيقتان توأم) إحداهما تعيش في إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد عودتها من الخارج.