أساطير شائعة حول استخدامات مستحضرات التجميل

هل يعالج معجون الأسنان التهابات البثور؟ وهل استعمال مرهم أوبلسم الشفاه يسبب الإدمان؟ أو هل يمنع طلاء الأظافر نمو وتنفس الأظافر؟ هذه بعض الأساطير الشائعة حول مستحضرات التجميل وطرق العناية، فتعرف على حقيقتها.

هناك العديد من الأساطير المتداولة الخاصة بالعناية بالجمال والبشرة، لكن ليس ما كل متداول على ألسنتنا صحيح، نقدم إليك أبرز هذه الأساطير ومدى صحتها.

الأسطورة 1:

قص أطراف الشعر يزيد من كثافته وسمكه؟

الجواب: خطأ. لايؤثر قص الشعر أو قص الشعر إطلاقا على كمية ونوع وكثافة وسمك ونمو الشعر. أطراف الشعر هي الشعر الأقدم عمرا، والتي تصبح بمرور الوقت أقل سمكا، وعند قصها يبقى الشعر الأقل عمرا

الأسطورة 2:

معجون الأسنان يعالج التهابات البثور؟

الجواب: خطأ. معجون الأسنان لا يقي بل يمكنه أن يزيد من التهابات البثور، كما أشارت المختصة بالأمراض الجلدية مايا هوفمان لمؤسسة “فارين تيست” الألمانية.

أسطورة 3:

دهون وكريمات المساء تزيد من فترة الحماية لمستحضرات الوقاية من أشعة الشمس؟

الجواب: خطأ. لا تؤثر دهون وكريمات المساء نهائيا على قدرة مستحضرات التجميل الأخرى الخاصة بالوقاية من أشعة الشمس. ويُنصح بعدم حك المناطق التي تعرضت لأشعة الشمس، لأن ذلك قد يزيد من التهابها.

الأسطورة 4:

استعمال مراهم وبسلم العناية بالشفاه يسبب الإدمان عليها؟

الجواب : خطأ. لا تحتوي مراهم الشفاه على محتويات تسبب الإدمان، وإنما الشعور الشخصي بأن الشفاه جافة يجعل الشخص يفكر تلقائيا فب ترطيبها عن طريق مرهم أو بلسم الشفاء.

الأسطورة 5:

طلاء الأظافر يمنع نمو وتنفس الأظافر؟

الجواب : خطأ. الأظافر لا يمكنها أن تتنفس، كما الجلد، ولا يمنع الطلاء نموها.

الأسطورة 6:

الاغتسال يوميا يزيد من إفراز الشعر للدهون؟

الجواب : خطأ. مستحضرات غسيل الشعر في الوقت الحالي لا تسبب أي مشاكل في العادة للشعر، ولا تزيد من الإفرازات الدهنية. سابقا كانت مستحضرات غسيل الشعر تسبب جفاف الرأس وتزيد وبصورة غير مباشرة من الإفرازات الدهنية.

الأسطورة 7:

شرب الماء يقي الجلد ويجعله أكثر جمالا؟

الجواب: خطأ. شرب الماء فقط لا يقيه ولا يجعله أكثر جمالا. لكن من يشرب على الأقل لترين من الماء يوميا، فهو يحافظ بذلك على صحته ودورته الدموية ومفاصله، كما ذكر الموقع الالكتروني لمؤسسة “فارين تيست” الألمانية.