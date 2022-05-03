بفستان مارلين مونرو.. كيم كارداشيان تخطف الأنظار

خطفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، مساء الاثنين، الأنظار خلال حفل “ميت غالا” لعام 2022 في نيويورك، وذلك بفضل الفستان الذي اختارت ارتداءه.

وذكرت مجلة “فوغ” أن كيم كارداشيان ارتدت الفستان، الذي ظهرت به الفنانة الأميركية الراحلة مارلين مونرو في حفل عيد ميلاد الرئيس الأميركي الراحل جون إف كينيدي عام 1962.

وكانت مونرو من بين الحاضرين لعيد ميلاد جون إف كينيدي الخامس والأربعين. وخطفت الأنظار حينها بسبب فستانها العاري من الظهر.

وقالت كاردشيان لوسائل الإعلام: “في الوقت الحاضر، يرتدي الجميع فساتين شفافة، لكن في ذلك الوقت لم يكن الأمر كذلك.. إنه الفستان الأصلي العاري (من الظهر).. لهذا السبب كان آنذاك صادما للغاية”.

وأضافت: “فستان مونرو يعد من أكثر الأشياء الأميركية التي يمكنك التفكير فيها.. كما أنني كنت أريد تغييرا جسديا أيضا”.

وكشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن كارداشيان اضطرت لفقدان نحو 7 كيلوغرامات في أقل من شهر لتناسب الفستان، الذي يتجاوز عمره الـ60 عاما.

وفي هذا الصدد، أوضحت النجمة الأميركية أن الأمر كان بمثابة “التحدي”، مبرزة “كان مثل دور سأقوم بتأديته.. كنت مصممة على ملاءمة الفستان لجسدي.. كنت أرتدي بدلة الساونا مرتين في اليوم، وأركض على جهاز المشي، وأقطع كل السكريات والكربوهيدرات، وأتناول فقط الخضار والبروتينات”.