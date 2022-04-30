ما هو كيس الحمل الفارغ ومتى يظهر؟

قد تشعر المرأة بأعراض الحمل المبكرة كانتفاخ في الثدي، الشعور بالغثيان، التقيؤ، غياب الدورة الشهرية، زيادة الوزن وغيرها، فتلجأ إلى الطبيب وتأتي العلامة الأولى على بداية الحمل ويتبيّن كيس حمل فارغ. متى يظهر كيس الحمل؟ تعرّفي معنا في هذا المقال على اعراض الحمل بكيس فارغ واسبابه وكيفية تكوينه.

ما هو كيس الحمل الفارغ؟

كيس حمل فارغ هو عندما يظهر من دون نبض ويكون دلالة على توقّف نمو الجنين في المراحل المبكرة من الحمل، فيتمّ التخلّص منه بحيث يبقى كيس الحمل فارغاً وتستمرّ المشيمة في النمو من دون وجود جنين في داخلها لفترة زمنيّة قصيرة. الجدبر بالذكر أن المرأة التي لديها كيس حمل فارغ تعاني من أعراض الحمل المعتادة وتستمرّ هرمونات الحمل في الارتفاع يرافقها أوجاع في البطن وحدوث القليل من النزيف، ولا يمكن تشخيص كيس الحمل الفارغ إلّا عبر جهاز الموجات فوق الصوتية.

متى يظهر كيس الحمل؟

عادةّ، يكون ظهور كيس الحمل هو أول علامات الحمل التي تظهر عن طريق جهاز الموجات الفوق صوتية، حيث يمكن أن يظهر بعد مرور أول 3 أسابيع من الحمل، ففي هذه الفترة يكون حجم كيس الحمل صغير وقطره حوالي 2 – 3 ملليمتر، وينمو حجمه ليصل إلى 5 – 6 ملليمتر في الأسبوع الخامس تقريباً. في بعض الأحيان يظهر كيس حمل فارغ ولا يوجد به نبض، بهذه الحالة لا يعتبر حمل.

اسباب الحمل بكيس فارغ

كما تعود اسباب الحمل بكيس فارغ إلى خلل في الكروموسومات خلال عمليّة الإخصاب مما يؤدّي إلى توقف نمو خلايا الجنين حيث تستمر المشيمة في التطور ويتم إنتاج هرمونات الحمل ممّا يجعل نتيجة حدوث الحمل إيجابيّة، وعندها يكتشف الطبيب في السونار تكوّن كيس الحمل الفارغ وعدم ظهور الجنين. كما يوجد أيضاً بعض الاسباب الأخرى للحمل بكيس فارغ، نذكر منها:

تراجع تدفق الحيض، الذي يتمثّل بتدفق الدم باتجاه قنوات فالوب بدلاً من المهبل.

الإصابة بمرض المناعة الذاتية أو مرض الغدد الصماء عند الأم.

الإصابة بمرض انتباذ البطاني الرحمي.

اعراض الحمل بكيس فارغ

تشبه اعراض الحمل بكيس فارغ اعراض الحمل إلى حدٍّ كبير، منها:

ظهور نتيجة الحمل إيجابية.

الشعور بألم في الثدين.

تأخّر الدورة الشهرية.

الشعور بالغثيان والقيئ وآلام في البطن.

احتماليّة وجود نزيف.

طرق علاج كيس الحمل الفارغ

1- الخضوع لعمليّة الكحت من أجل تنظيف الرحم

تأخذ الحامل مسكّنات للألم تساعد على الاسترخاء والشعور بالنعاس ثم يتم إدخال أنبوب من خلال فتحة المهبل وعنق الرحم، هي عمليّة بسيطة تزيل بقايا خلايا كيس الحامل الفارغ وتخرج المرأة من المستشفى في اليوم نفسه.

3- تناول الأدوية

قد يقوم الطبيب بوصف دواء الميزوبروستول الذي يساعد على عمليّة الإجهاض، يتم تناوله عبر الفم أو عبر إدخالهِ في المهبل.

ملاحظة: معظم النساء اللواتي عانينَ من الحمل بكيس فارغ يحصلنَ على حمل ناجح وآمن في المرّة التالية بشرط التقيّد بتعليمات الطبيب واتباغ تظام غذائي صحيح.