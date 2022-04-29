إعلامية عراقية تصدم متابعيها بصورة عائلية تجمع 3 أجيال بالملامح ذاتها

أثارت مقدمة البرامج العراقية زهراء سامي الجدل بصورة نشرتها مع عائلتها عبر حسابها على انستغرام.

وتداول رواد السوشيال ميديا هذه الصورة بشكل واسع معربين عن اندهاشهم بين الشبه الكبير بين أفراد أسرة الإعلامية، وليس هذا فحسب، انما توقفوا عند جمالهن وأعمارهن التي بدت متقاربة رغم انتمائهن الى ثلاثة أجيال مختلفة، الجدة والأم والإبنة.

مقدمة البرامج العراقية زهراء سامي شاركت جمهورها عبر حسابها على انستغرام بصورة عائلية لها ظهرت فيها الى جانب جدتها، ووالدتها، وخالتها، حيث ظهرن بأعمار متقاربة وبجمال لافت ومتشابه، وعلقت زاهر على اللقطة بما يلي :”بعد حب كبير على صورة عفوية لعائلتي حبيت اشارك وحده بوست وياكم، اول وحده على اليمين تيته، وراها اني، وراها امي، وراها خالتي كلهم ام وحدة بالنسبة الي احبكم”، كما سالت جمهورها :”من اكثر وحده أشبها اكتبولي؟”.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا بشكل كبير مع الصورة العائلية التي نشرتها زهراء معتبرين بأنهن ورثن الجمال عن بعض، وتوقفوا كذلك عند الأعمار المتقاربة بين الجدّة والأم وشقيقتها، حيث ظهرت الجدّة وكأنها شقيقة ابنتيها، كما تغزل الجمهور بجمال جميع أفراد الأسرة التي تنتمي الى ثلاثة اجيال وهن الجدّة والأم والإبنة.