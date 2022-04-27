القولون العصبي في الحمل: الأسباب والأعراض والتشخيص والعلاج

تسبب متلازمة القولون العصبي اضطراباً في الأمعاء يؤدي إلى آلام متكررة في البطن وعدم الراحة، فقد يسبب تغيرات في حركة الأمعاء وانزعاجاً في الجهاز الهضمي.غالباً ما تنشأ متلازمة القولون العصبي ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى أثناء الحمل، بسبب التغيرات الهرمونية، والتوتر، وتغيرات نمط الحياة. إليكِ أسباب متلازمة القولون العصبي أثناء الحمل وكيفية التحكم فيها.

أسباب متلازمة القولون العصبي أثناء الحمل

تتأثر الأمعاء بشكل مباشر بالتغيرات الهرمونية، مما يؤدي إلى الإصابة بالقولون العصبي

وفقاً لموقع “هيلث” تعد العلاقة بين القولون العصبي والحمل غير معروفة تماماً، ولكن قد تزيد العوامل التالية المتعلقة بالحمل من فرص الإصابة بمتلازمة القولون العصبي أثناء الحمل.إليك أسباب متلازمة القولون العصبي أثناء الحمل.

1-التغيرات الهرمونية

تتأثر الأمعاء بشكل مباشر بالهرمونات والإشارات العصبية للدماغ. تؤثر هرمونات المبيض المرتفعة، مثل الإستروجين، على الأمعاء، وقد تغير أيضاً الإشارات العصبية لتصبح الأمعاء شديدة الحساسية. قد تكون هناك أيضاً زيادة في الاستجابة المناعية للغشاء المخاطي المعوي، قد تؤدي هذه التغيرات في النهاية إلى الإصابة بالقولون العصبي.

2-أسباب نفسية

غالباً ما تواجه المرأة الحامل ضغوطاً نفسية لأسباب مختلفة. قد يؤثر الإجهاد على الإشارات العصبية التي يرسلها الدماغ إلى الأمعاء، مما يجعلها أكثر حساسية .

قد تكون النساء المصابات بالقلق أو الاكتئاب عرضة للإصابة بمتلازمة القولون العصبي بسبب العديد من العوامل النفسية.

3-ضغط الرحم

يؤدي نمو الجنين إلى تضخم الرحم، والضغط على الجهاز الهضمي. قد تسبب التقلصات المتكررة بالمعدةوالتغيرات في حركة الأمعاء إلى الضغط على الرحم وحدوث مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء والحموضة المعوية.

الأعراض الشائعة للقولون العصبي

القولون العصبي قد يسبب للمرأة الحامل تقلصات وآلاماً في البطن

قد تظهر الأعراض الشائعة للقولون العصبي خلال أي مرحلة من مراحل الحمل، وتعد تلك الأعراض كالتالي:.

الإسهال وقد يحدث الإمساك في بعض الحالات.

تقلصات وآلام في البطن.

الانتفاخ والغازات.

تغير في حركة الأمعاء.

فقدان الشهية في بعض الحالات.

تشخيص وعلاج القولون العصبي أثناء الحمل

لا يوجد تشخيص وعلاج محدد لـ متلازمة القولون العصبي. قد يفحص الطبيب الأعراض ويطلب اختبارات مختلفة، مثل تحليل البراز، لاستبعاد أمراض أخرى، مثل الالتهابات، وعدم تحمل اللاكتوز، والجلوتين، والتهاب القولون التقرحي.

علاج القولون العصبي أثناء الحمل

تركز العلاجات التالية للقولون العصبي، على تحديد أسباب الانزعاج بالمعدة، والتحكم فيه لتخفيف الأعراض.

1-التنويم المغناطيسي

أكدت العديد من الدراسات، فعالية التنويم المغناطيسي لعلاج القولون العصبي والحصول على الاسترخاء، و لكن تكمن فعالية التنويم المغناطيسي على استجابة المريض.

2-الأدوية

لا يُنصح عادةً باستخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية لعلاج القولون العصبي أثناء الحمل بسبب الآثار الضارة المحتملة. يمكن وصف الأدوية عادةً لتقليل الإسهال وتحسين حركة الأمعاء. قد يختلف الدواء الموصوف بناءً على عوامل مختلفة، بما في ذلك شدة القولون العصبي وفترة الحمل.

العلاجات المنزلية لمتلازمة القولون العصبي

يمكن التحكم في أعراض القولون العصبي ببعض العلاجات في المنزل لتقليل الانزعاج وهي كالتالي:

1. التغييرات الغذائية

تشمل التعديلات الغذائية تجنب الأطعمة المسببة للغازات، مثل البروكلي، والملفوف، والأطعمة التي تحتوي على نسبة أعلى من التوابل، والتقليل في الوقت نفسه من استهلاك السكريات، مما يساعد في تقليل أعراض القولون العصبي.

2. تقليل من تناول الأطعمة الدهنية أو المقلية

يجب تجنب تناول المشروبات الغازية والكولا والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل الشاي والقهوة وتناول عدة وجبات صغيرة، وتناول الطعام ببطء مع قضمات صغيرة.

3. تجنب القلق أو مسببات التوتر

للتغلب على مشاكل الهضم، يمكن تجربة تقنيات الاسترخاء واليوجا، قد تبعد عنك القلق والاكتئاب

تجنب على الحامل تجنب القلق أو الاكتئاب أو مسببات التوتر، قد يساعدك التعبير عن مشاعرك في التقليل من الشعور بالتوتر لذلك، يمكن تجربة تقنيات الاسترخاء واليوجا، مثل تمارين التنفس، والمشي، وأنشطة أخرى، مثل الاستماع إلى الموسيقى.