جينيفر لوبيز تختار اللون الأحمر لتتألق في عطلة نهاية الأسبوع

نشرت النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ صورة لها على وسائل التواصل الاجتماعي حيث اذهلت متابعيها وهي ترتدي فستان احمر قصير وحذاء عالي وصل الى ركبتيها.

تركت لوبيز شعرها منسدلاً على كتفيها في تسريحة مموجة. الصورة لاقت عدد كبير من الاعجابات فاق المليون اعجاب على صفحة النجمة.

يبدو ان اللون الأحمر هو اللون الذي اختارته لوبيز في نهاية الأسبوع الماضي. تم تصويرها في فستان أحمر طويل أيضًا عندما كانت تنظر إلى المنازل مع خطيبها ​بن أفليك​ في بيفرلي هيلز يوم السبت الماضي.