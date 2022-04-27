البشرة اللامعة المصقولة أروع صيحات الجمال في الربيع

أعلنت هايلي بيبر أن عام 2022 هو عام البشرة المصقولة، ما دفع الكثيرين للبحث عن طرق الحصول على بشرة مصقولة على الفور، ويبدو أن بيبر تتبنى صيحة البشرة المصقولة من أجل خط الجمال الخاص بها Rhode Beauty.

يرى خبراء التجميل أن المظهر الناعم اللامع المصقول هو علامة على البشرة الشابة النضرة، وبالتالي فهو هدف يسعى إليه الجميع، على الرغم من أنه لم يكن ينافس بقوة بين صيحات الجمال في العقد الماضي.

الآن تتساءلين عن كيفية الحصول على مظهر بشرة مصقولة ولامعة، والإجابة ليست المكياج، فالمكياج يمكن أن يمنحكِ مظهر بشرة لامعة، ولكن لمعان فاتر، لذا فإن الوصول إلى مظهر بشرة مصقولة ولامعة يبدأ من العناية بالبشرة.

ويعتقد خبراء التجميل أن خط الجمال الخاص بهايلي بيبر سوف يحتوي على منتجات مخصصة للعناية بالبشرة لتبدو بمظهر صحي لامع، وهو بالمناسبة ما يمكن تحقيقه الآن بسهولة باستخدام منتجات العناية بالبشرة التي تستخدمينها.

للحصول على بشرة لامعة مصقولة، ابدئي بالتقشير بلطف لإزالة أي شوائب على الجلد من أجل الحصول على أنعم قاعدة ممكنة.

الخطوة التالية هي تجهيز بشرتك باستخدام زيت للوجه أو بلسم، كما يوصى أيضاً بخلط كمية من الزيت مع كريم الأساس، أو رش كمية صغيرة جداً من الزيت على الوجه بعد تطبيق المكياج.

إذا لم تكوني من محبي الملمس الزيتي، فيمكنكِ استخدام مستحضر تلميع يمنحكِ اللمسات اللامعة التي تحتاجين إليها للوصول إلى المظهر المطلوب.

المهم أن تكوني حذرة في الأماكن التي تضعين فيها الزيت على وجهك حتى لا يتحول وجهك إلى بقعة زيتية غير محببة المظهر، فلا يجب أن يكون الوجه بالكامل بمظهر زجاجي لامع، ولكن يجب أن تكون النقاط العالية في الوجه هي الأكثر رطوبة، كما يمكن أن تمنحي منطقة الـT بعض اللمعان الخفيف.

إذا كنتِ من ذوات البشرة الدهنية، فلن تحتاجي كل هذا للحصول على بشرة مصقولة لامعة، فأنتِ بالفعل تمتلكينها.