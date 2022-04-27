نيللي مقدسي: لهذا السبب وصفت إليسا بالمتعجرفة!

رفضت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي مقارنتها بمواطنتها الفنانة اليسا.



وخلال حلولها ضيفة على برنامج تلفزيوني، رأت أن إليسا ظهرت قبلها بسنوات عديدة، متساءلة عن سبب المقارنة بينهما.

وحصل جدل حول هذا الموضوع إذ أشارت مقدمة البرنامج إلى أن لدى مقدسي 59 ألف مشترك على يوتيوب مقابل 4 مليون لدى إليسا، لتخرج مقدسي عن صمتها وتقول إن بعض الفنانين والفنانات يشترون المتابعين لكنها لا تلجأ إلى هذا الأسلوب.

ولفت الفنانة الشهيرة إلى أن جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي جديدة: ” أنا حقيقية وأقدم شيئًا حقيقيًّا، ولا أقيس نجوميتي بعدد المتابعين، وأنا سعيدة بكل ما قدمته”.

وعن سبب نعتها إليسا بـ”المتعجرفة” قبل سنوات، أوضحت مقدسي أن ذلك يعود إلى موقف جمعها ب‍إليسا في المطار حيث لم تلق الأخيرة عليها التحية بل جعلت مدير أعمالها يقف في وجهها طوال الوقت.

وأعلنت أنها لم لا تدوس على طرف أحد لكن ترد الصاع صاعين لمن يدوس على طرفها.

وفي سياق منفصل، اعترفت مقدسي بإجرائها عمليّتي تجميل. وكشفت أنها لا تمانع دخول مجال التمثيل.

وأكدت أنها لا تسعى إلى الشهرة والأضواء، متأسفة لأن كثيرين حاربوها في بداية مشوارها الفني، مشددة على أنها غير مستعدة لتتملّق أحدًا لتأخذ رضاه وغير مستعدّة للرضوخ لأي إغراءات تخالف قناعاتها.

في الشق العاطفي، أعلنت أن سبب عدم زواجها حتى الآن، هو أنها لم تقابل أحدا مثل أبيها أو أخيها.

ونوّهت في هذا الخصوص أنها رأت فيهما نموذج الرجل الذي يحضن عائلته بالشكل الصحيح ولم تكتمل الصورة بالنسبة لها مثلما حدث في بيتها.

كذلك، قالت إنها مستعدّة للارتباط بشاب يصغرها سنًّا لكن ليس بفارق كبير.