كيم كردشيان في التفاصيل.. مفاجأة بوقف إعدام أم قتلت طفلتها قبل ساعات

قررت محكمة استئناف في تكساس، تعليق تنفيذ حكم الإعدام قبل 48 ساعة من الموعد المحدد له في حق الأميركية ميليسا لوسيو Melissa Lucio على خلفية مقتل ابنتها، في ظل حملة دعم دولية لها إثر قرار إنزال هذه العقوبة بها بعد محاكمة مثيرة للجدل.

وكانت دعوات عدة إلى الرأفة بهذه الأميركية المكسيكية، وهي أم لأربعة عشر ولداً، صدرت عن شخصيات من أمثال كيم كارداشيان، وتخطت حركة التأييد لها حدود الولايات المتحدة.

في عنبر الإعدام

ولا تزال لوسيو في الوقت الراهن في عنبر الإعدام رغم قرار وقف تنفيذ الحكم بها.

وتتولى محكمة أخرى في تكساس النظر في طلبات وكلاء الدفاع عنها، وفق ما نصت عليه الوثائق القضائية المتعلقة بهذه القضية.