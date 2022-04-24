بعد إلغاء جولتها باكيةً .. أديل تتخلى عن معاونيها

كشف موقع “الصفحة السادسة” الأميركي أن المغنية العالمية أديل أقدمت على فصل الفريق الإبداعي الذي تعاونت معه عند التحضير لجولتها الفنية الأخيرة “Residency” في لوس أنجلوس.

وقد استعانت الفنانة بخدمات فريق جديد لكي يساعدها قبل فوات الأوان، بخاصة أنها تخطط لبدء جولة فنية جديدة خلال الصيف المقبل.

ووفقاً للموقع، ترغب الفنانة في بدء جولة فنية بعروض فنية جديدة Weekends With Adele معاد تصميمها في فندق وكازينو “Caesars Palace” بعد تأجيل جولتها.

ونقلاً عن صحيفة “تيليغراف”، ذكر الموقع أن أديل قررت الاستغناء عن خدمات إس دفلين، مصممة المسارح التي تتعامل معها منذ فترة طويلة بعد دخولهما في مشادات قاسية حول تلك الجولة.

وقد استبدلت أديل إس دفلين واستعانت بالمخرج الإبداعي كيم غافين وشركة “ستافيش”، التي تخطط لجولة فرقة روليغ ستونز المقبلة.

وأوضحت أحدى المصادر عن العروض الجديدة: بانه “سيبدأ الثنائي الإبداعي الجديد بتطوير عرض جديد بعد إلغاء كل شيء متعلق بالعرض الذي وضعته إس دفلين”.

يذكر أن الفنانة العالمية نشرت فيديو لها لتعلن باكيةً عن تأجيل جولتها الفنية قبل يوم من بدء العرض.