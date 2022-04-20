لاعبة التنس الروسية شارابوفا تقول إنها حامل في طفلها الأول

استغلت ماريا شارابوفا المصنفة الأولى على العالم سابقا في رياضة التنس الاحتفال بعيد ميلادها الخامس والثلاثين يوم الثلاثاء لتعلن أنها حامل في طفلها الأول.



وشاركت اللاعبة الروسية الفائزة بخمسة ألقاب للبطولات الأربع الكبرى والتي اعتزلت عام 2020، الخبر عبر حسابها على إنستغرام الذي يضم 4.2 مليون متابع.

وكتبت إلى جانب صورة لها وهي تقف على الشاطئ مبتسمة “بدايات ثمينة !!!.

“لطالما كنت متخصصة في تناول كعكة عيد الميلاد لشخصين”.

وفي ديسمبر، كشفت شارابوفا ورجل الأعمال البريطاني ألكسندر جيلكس عن خطبتهما.

وعلى الرغم من أنها نافست تحت العلم الروسي خلال مسيرتها وهي المرأة الروسية الوحيدة التي فازت بألقاب ضمن البطولات الأربع الكبرى، إلا أن شارابوفا عاشت في الولايات المتحدة منذ قدومها إلى البلاد باعتبارها معجزة شابة في رياضة التنس.