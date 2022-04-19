هكذا تحافظين على لياقتك وشبابك بعد سنّ الـ40!

قد تصحين من النوم وتتفاجئين بخطوط دقيقة حول عينيك وبعض التحوّلات في جسمك… نشاط أقلّ ورغبة متزايدة في تناول السكر.

لا تقلقي إنها أمور طبيعيّة خصوصًا عند بلوغ سنّ الأربعين. لذلك، سنقدّم إليك في هذه المقالة نصائح تساعدك في الحفاظ على شبابك ولياقتك.

في الواقع، بعد سنّ الأربعين،التمثيل الغذائي يتباطأ،

و وتصاب النساء في سن اليأس بقصور الغدة الدرقية تحت الإكلينيكي مما يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة.

لذلك يشدّد خبراء التغذية على ضرورة ممارسة الرياضة لمدة ثلاثين دقيقة فقط يوميا إلى جانب اتّباع نظام غذائي في العناصر كافة التي تمدّ جسمك بالطاقة والحيوية ونظام عناية خاصّة بالبشرة.

بالنسبة إلى النظام الغذائي عليك:

– تناول وجبات خفيفة صحية مثل المكسرات والبذور، الجوز، اللوز، وبذور عباد الشمس واليقطين

– إضافة البروتين والمكملات الغذائية للنظام الغذائي

– تناول الحبوب الكاملة والفاكهة والخضراوات الطازجة

– إدخال الألياف مثل سانجا والشيا مرة أو مرتين يوميا

– شرب السوائل الكافية وأهمها الماء مع الليمون وتجنب شرب كميات كبيرة من الكافيين

جماليًّا، لا يمكنك اتباع روتين الجمال ذاته الذي كنت تعتمدينه قبل سنوات، لذلك عليك:

– الحفاظ على دورة نوم صحيحة، وذلك بهدف استرخاء الجسم و العقل، الحالة التي تنعكس بشكل إيجابي على الجسد

– استعمال كريم مرطب أو قليل من زيت الزيتون، لتبدو اليد مرنة ومن دون تجاعيد

– الحفاظ على ترطيب البشرة

– استخدام الكريمات الليلية خاصة تلك التي تحتوي على خصائص مقاومة للشيخوخة

– استخدام سيروم الوجه قبل المرطب

– وضع ماكياج أخف فالطبقة السميكة من كريم الأساس والبودرة أن تجعل تجاعيد وخطوط الوجه أكثر وضوحًا