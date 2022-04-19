ما حقيقة الزواج السابع لـ”ميرفت امين” من احد رجال الأعمال؟

حالة من الجدل أثارتها الفنانة ميرفت أمين، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أنباء عن زواجها من رجل أعمال.

ونفت الفنانة ميرفت أمين هذه الأنباء في تصريحات صحفية، بحسب ما نقلت مواقع إخبارية محلية، مؤكدة أنها أخبار عارية من الصحة، وأنها شائعات تطلق عليها منذ الحين والآخر.

وتزوجت الفنانة ميرفت أمين أكثر من مرة، وصلت إلى أكثر من 6 مرات.

وولدت ميرفت أمين في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1948، في محافظة المنيا، لأب مصري وأم إنجليزية، ونالت قدرا من التعليم وحظا وافرا في الطفولة.

والتحقت ميرفت بكلية الآداب، بقسم اللغة الإنجليزية، وعلى خشبة مسرح الجامعة شاركت في عدد كبير من العروض المسرحية، ولكنها لم تفكر في احتراف التمثيل.

ولعبت الصدفة دورا كبيرا في حياة ميرفت أمين، عندما ذهبت مع أحد أقاربها لرؤية محمود المليجي وأحمد رمزي ورشدي أباظة، وهناك تعرفت على الفنان الكبير أحمد مظهر، الذي أقنعها بالعمل في السينما، ومنحها الفرصة الأولى عام 1965، من خلال فيلم “نفوس حائرة”.

يضم الملف الفني للنجمة ميرفت أمين أكثر من 120 فيلما، يغلب على موضوعاتها تنوع الأفكار وجرأة المحتوي، ومنها فيلم “حافية على جسر الذهب” إنتاج 1979، ويضم كوكبة من النجوم أبرزهم حسين فهمي وعادل أدهم وعبدالمنعم إبراهيم ونجوى فؤاد، وجسدت ميرفت أمين في هذا الفيلم شخصية” كاميليا” تلك الفتاة الحالمة التي تتمنى العمل ممثلة، ولكنها تجد نفسها ضحية بين شخص أحبته وآخر صاحب نفوذ.