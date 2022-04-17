أبريل 18, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

فنانة شهيرة عملت راقصة في “ملهى ليلي”.. كانت تخدر الرجال لتسرقهم!

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فى :شؤون المرأة
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فنانة شهيرة عملت راقصة في “ملهى ليلي”.. كانت تخدر الرجال لتسرقهم!

يبدو أن الفنانة العالمية كاردي بي لا تخجل أبداً من الماضي الأسود الذي صاحبها، إذ إنها فخورة بأنها كانت تعمل راقصة في ملهى ليلي، قبل أن تصبح اليوم إحدى أشهر الفنانات العالميات.

وإعترفت كاردي بأنها كانت إمراة سيئة في مرحلة معينة من حياتها، وقالت إنها كانت تخدّر الرجال لكي تستطيع أن تسرق أموالهم، وذلك حين كانوا يطلبون لقاءها بعد دوام عملها في الملهى الليلي، بحسب موقع الفن

إعتراف “كاردي بي” هذا صدم العالم، إذ إن تصريحها ممكن أن يغيّر تفكير محبيها بها، وينعكس سلباً على شهرتها ونجاحها.

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