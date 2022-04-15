أبريل 15, 2022

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

(بالفيديو) إليسا تهاجم ميريام فارس: استعراضية و بـ100 وجه

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فى :شؤون المرأة
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(بالفيديو) إليسا تهاجم ميريام فارس: استعراضية و بـ100 وجه

أوضحت الفنانة اللبنانية إليسا طبيعة علاقتها بالفنانات اللبنانيات، وذلك بعدما حلت ضيفة في برنامج “مراحل” من تقديم الإعلامي السعودي علي العلياني.

وقالت إليسا عن علاقتها بالفنانة كارول سماحة: “شفتها لكارول قبل كورونا بسنة لما كان عندي جولة في تونس وسلمنا على بعض وانكسر اذا كان في شيء بيننا”.

كارول سماحة

وأضافت” كارول حدا بضل تحدق على تويتر يعني اذا حدا كتب شيء بطيبله وانا ضد لانه في النهاية بتقلب عليه”.

وتابعت” أنا بحترمها لكارول وبحب أغانيها، وفي سفرة من سفراتي عشت على ألبوم حدود السما، وهي من أجمل الألبومات العربية إلي انعملت”.

وعن علاقتها مع مريام فارس قالت اليسا: “هي بـ 100 وجه، ولا اعرفها على الصعيد الشخصي”.

مريام فارس

واضافت “لقد دافعت عنها سابقاً، فقط لانها لبنانية، ومثلما تقول هي عن نفسها فهي فنانة استعراضية”.

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