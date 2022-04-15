مفاجأة من العيار الثقيل.. “جادا بينكيت سميث” ترفع دعوى طلاق ضد ويل سميث

بعد أزمة الأوسكار التي مر بها الممثل العالمي ويل سميث، والعقوبات التي لحقته بعد صفعه زميله الممثل الكوميدي كريس روك، أكد مصدر مقرب منه أن زوجته جادا بينكيت سميث، والتي كانت السبب في الصفعة تريد الإنفصال عنه، وهو يواجه في الوقت الحالي دعوة قضائية بالطلاق منها.

وكان قد أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي نشر مقطع فيديو قديم عبر صفحاتهم الخاصة، لجادا تتحدث خلاله عن معاناتها للزواج من ويل سميث، وقالت جادا: ” أنا حقا لم أكن أريد الزواج من ويل سميث إلا أن والدتي أجبرتني على ذلك”.

وأضافت جادا بينكيت سميث قائلة: “كنت تحت ضغط شديد كما تعلمون، لكوني ممثلة شابة وكنت صغيرة وكنت حاملًا، ولم أكن أعرف ماذا أفعل، لم أرغب أبدًا في الزواج”.