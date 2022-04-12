أسباب الإصابة بسكري الحمل خلال فترة الحمل

يعد سكري الحمل حالة مرضية ترتفع فيها مستويات السكر في الدم في أثناء الحمل؛ بسبب التغيرات الهرمونية. يمكن للتحكم في نسبة السكر في الدم أن يحافظ على صحتك أنتِ وجنينكِ، ويمنع مضاعفات الولادة، ويمكن التحكم فيه من خلال تناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة، وتناول الأدوية.

وفقاً لموقع “هيلث لاين” يختفي سكري الحمل بعد الولادة، ولكنه يمكن أن يؤثر على صحتك أنتِ وجنينك، ويزيد من خطر إصابتك بمرض السكري من النوع 2 في المستقبل، ولذلك من المهم بالنسبة للنساء المصابات بسكري الحمل فحص مستويات السكر في الدم بانتظام، حتى بعد الحمل.

أسباب الإصابة بسكري الحمل

1- مقاومة الأنسولين

يتطور سكري الحمل عندما لا يعود الجسم قادراً على الاستجابة بفعالية للأنسولين، وهي حالة تسمى “مقاومة الأنسولين”.

عندما لا تمتص خلايا الجسم الجلوكوز بشكل صحيح، يتراكم السكر البسيط في مجرى الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في اختبارات الدم.

ترجع مقاومة الأنسولين عند النساء الحوامل أساساً إلى التغيرات الهرمونية، يحدث سكري الحمل بسبب تأثيرات هرمونات المشيمة. ليس من المفهوم تماماً سبب عدم تحمل بعض النساء لهذه الهرمونات جيداً، مما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بسكري الحمل.

2- أسلوب حياة غير صحي

زيادة الوزن ووجود رواسب دهنية بالجسم من أسباب إصابة الحامل بسكري الحمل

يمكن أن تساهم التغييرات الأخرى في أثناء الحمل، مثل تناول المزيد من الأطعمة وقلة ممارسة الرياضة، في زيادة فرص الإصابة بسكري الحمل.

3- تغييرات هرمونية

تسمح التغييرات الهرمونية للجنين بالوصول إلى المزيد من العناصر الغذائية والحفاظ على مستويات الجلوكوز طبيعية، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، وهناك العديد من العوامل الأخرى التي تزيد من خطر إصابة المرأة الحامل بسكري الحمل، بما في ذلك:

مقدمات السكري (سكر الدم مرتفع ولكن ليس مرتفعاً بما يكفي ليتم تسميته بالسكري).

ضغط دم مرتفع.

تاريخ عائلي للإصابة بسكري الحمل.

اضطرابات الهرمونات، مثل متلازمة تكيس المبايض.

زيادة الوزن أو اكتساب الكثير من الوزن في أثناء الحمل.

عمر المرأة الحامل أكبر من 25 عاماً.

أعراض سكري الحمل

مع ذلك، بالنسبة للعديد من النساء الحوامل، لا يسبب سكري الحمل أي أعراض يمكن التعرف إليها، وتعد أبرز الأعراض كالتالي:

كثرة التبول.

زيادة العطش.

الإعياء.

الغثيان.

فقدان الوزن حتى مع زيادة الشهية.

الرؤية المشوشة.

الإصابة بعدوى الخميرة.

تشخيص سكري الحمل

1- اختبار الجلوكوز

قد يطلب منك طبيبك مراقبة مستويات السكر في الدم عدة مرات في اليوم

يتضمن هذا الاختبار شرب محلول شراب الجلوكوز، ثم إجراء اختبار الدم لقياس مستوى السكر في الدم بعد ساعة واحدة. بشكل عام، يعتبر مستوى السكر في الدم طبيعياً إذا كان أقل من 140 ملليغراماً لكل ديسيلتر. يشير مستوى السكر في الدم البالغ 190 مجم / ديسيلتر إلى سكري الحمل.

2- متابعة اختبار الجلوكوز

إذا كان مستوى السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي في أثناء اختبار الجلوكوز الأول، فستحتاجين إلى القيام باختبار آخر؛ لتحديد ما إذا كنتِ مصابة بسكري الحمل. سيكون هذا الاختبار مشابهاً للفحص الأول باستثناء أن محلول الجلوكوز سيكون أحلى، وسيتم فحص دمك كل ساعة لمدة ثلاث ساعات. إذا ظهر اثنان من اختبارات الدم هذه مرتفعاً، فسيظهر التشخيص لسكري الحمل.

في معظم الحالات، يكون سكري الحمل قصير المدى، حيث تعود مستويات السكر في الدم إلى وضعها الطبيعي بمجرد انتهاء الحمل.

علاج سكري الحمل

يمكن السيطرة على سكري الحمل من خلال مراقبة سكر الدم عن كثب، وتغيير نمط الحياة، وفي بعض الحالات قد تضطر الحامل إلى تناول الأدوية.

إذا كنتِ تعانين من سكري الحمل، فقد يطلب منكِ طبيبك مراقبة مستويات السكر في الدم عدة مرات في اليوم.

1- الحفاظ على نظام غذائي صحي

يمكن في بعض الأحيان السيطرة عليه من خلال النظام الغذائي

لن يختفي سكري الحمل في أثناء الحمل، ومع ذلك يمكن في بعض الأحيان السيطرة عليه من خلال النظام الغذائي.

سينصحك الطبيب باتباع نظام غذائي بنسبة 30 إلى 40 في المائة من الكربوهيدرات، واختيار الكربوهيدرات التي يتم هضمها بشكل أبطأ وأقل عرضة للتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم. تميل هذه الأطعمة إلى أن تكون غنية بالألياف، مثل تناول خبز القمح الكامل بدلاً من الخبز الأبيض، أو تناول الفاكهة الطازجة بدلاً من عصير الفاكهة.

2- ممارسة الرياضة

تحدثي إلى طبيبك حول مقدار ومستوى النشاط البدني المناسب لك في أثناء الحمل

عادةً ينصح الأطباء بممارسة 30 دقيقة من التمارين لمدة خمسة أيام على الأقل، يمكن للحامل ممارسة رياضة المشي بعد الوجبات، فهي تساعد على خفض نسبة السكر في الدم. يجب أن تتحدثي إلى طبيبك حول مقدار ومستوى النشاط البدني المناسب لك في أثناء الحمل.

3- تناول الأدوية

في بعض الأحيان، قد لا تكون التغييرات في نمط الحياة كافية للتحكم بسكري الحمل بشكل كافٍ. إذا ظلت نسبة السكر في الدم مرتفعة، على الرغم من التعديلات في النظام الغذائي، فإن علاج سكري الحمل هو استخدام الأنسولين، ويعتبر الأنسولين آمناً وفعالاً في أثناء الحمل.

سيعلمك الطبيب كيفية إعطاء نفسك حقن الأنسولين، وقد يصف الطبيب دواءً مختلفاً لتناوله عن طريق الفم.