أطعمة أضيفيها إلى النظام الغذائي عند محاولة الإنجاب

إذا كان نظامك الغذائي صحياً، فستتمتعين بحياة لائقة، بينما إذا كان مليئاً بالدهون غير المشبعة والملح، فهناك خطر الإصابة بأمراض مزمنة. خصوصاً بالنسبة للواتي يحاولن الحمل، فإن خياراتهن الغذائية تلعب دوراً كبيراً في زيادة فرصهن في الحمل الصحي.

الاختصاصيون والأطباء ينصحون النساء بتناول بعض الفيتامينات والمعادن المحددة لزيادة فرصهن. عبر ثلاثة عناصر غذائية يجب أن تكون جزءاً من نظام الخصوبة الغذائي.

حمض الفوليك

حمض الفوليك هو أحد أشكال فيتامين ب 9. مطلوب من الجسم لإنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة، وتحسين وظيفة المناعة وتقليل التعب. قد يؤدي انخفاضه إلى زيادة خطر الإصابة بالهموسيستين والعيوب الخلقية وحتى السرطان. حمض الفوليك هو شكل اصطناعي من فيتامين ب 9، يوجد في شكل مكملات، ويضاف في الأطعمة المدعمة. من المصادر الشائعة لهذه المغذيات الخضر الورقية الخضراء ، مثل السبانخ والبروكلي والخس والفاصوليا والبازلاء والعدس والليمون والموز والبطيخ.

فيتامين ب 12، المعروف أيضاً باسم كوبالامين، هو فيتامين قابل للذوبان في الماء ومطلوب لتكوين الدم وعمل الجهاز العصبي. على الرغم من أنه عنصر غذائي أساسي، إلا أن أجسامنا لا تستطيع إنتاجه بمفردها، لذلك يجب الاعتماد على مصادر الغذاء والمكملات الغذائية لها. يمكن أن يؤدي نقص هذه المغذيات إلى عيوب الأنبوب العصبي. تشير الدراسات إلى أن ما يصل إلى 80-90 في المائة من النباتيين يعانون من نقص فيتامين ب 12. لذلك يجب على هؤلاء الأشخاص تضمين مكملات فيتامين ب 12 في النظام الغذائي. تشمل المصادر الشائعة لفيتامين ب 12 منتجات الألبان والأسماك والدواجن.

المصادر الشائعة لأحماض أوميغا 3 الدهنية

تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية على تقليل الالتهابات، وتقليل ضغط الدم، وزيادة مستويات الكوليسترول الحميد. ولكن بالنسبة للنساء الحوامل، فإن هذه الدهون الصحية ضرورية بشكل خاص لدعم نمو الدماغ والعين عند الأطفال ومنع الولادة المبكرة. قد تساعد أحماض أوميغا 3 في تقليل أعراض اكتئاب ما بعد الولادة، وتعد الأسماك والمكسرات والبذور والزيوت النباتية من المصادر الشائعة لأحماض أوميغا 3 الدهنية.

ماذا يقترح الأطباء أيضاً؟

يشير الأطباء إلى أن تناول الكثير من الدهون المتحولة مثل اللحوم المصنعة والحلويات والمشروبات الغازية له تأثير سلبي على الحمل.

هل يؤثر النظام الغذائي على صحة الرجل؟

الرجال أيضا عليهم تضمين الأطعمة الصحية في نظامهم الغذائي عند محاولة الإنجاب. لأن ذلك يحسن نوعية السائل المنوي لديهم، بينما تنخفض الجودة عندما يكون النظام الغذائي غنياً بالدهون المشبعة أو المتحولة.