هل تحملين إذا كنت مصابة بمتلازمة تكيس المبايض؟

متلازمة تكيس المبايض هي مشكلة تصيب 1 من كل 7 نساء، وفقاً لأطباء أمراض النساء وأخصائيي العقم. وهي مشكلة ترتبط عادةً بالدورة الشهرية غير المنتظمة أو الضعيفة، وتؤثر على الخصوبة والإباضة والأداء الهرموني. حيث لا تعرف الكثير من النساء المشكلة إلا عندما يواجهن صعوبة في الحمل بشكل طبيعي، وعليهن طلب مساعدة إضافية.

على الرغم من أن متلازمة تكيس المبايض يمكن أن تجعل من الصعب حدوث الإباضة، إلا أن السؤال الكبير يبقى، هل يمكن للمرأة أن تحمل مع متلازمة تكيس المبايض؟ هل الحمل الطبيعي ممكن؟

إذا تم تشخيصك بمرض متلازمة تكيس المبايض (PCOS) وتواجهين صعوبة في الحمل، فإليك دليلاً مفيداً يمكن أن يجيب على أسئلتك. عبر الاختصاصيين والأطباء.

كيف تؤثر متلازمة تكيس المبايض على الخصوبة؟

متلازمة تكيس المبايض هي حالة تؤدي إلى زيادة إنتاج هرمونات الذكورة (الأندروجين) في الجسم، ما قد يؤدي إلى حدوث مشاكل.

في حين أن النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض يمكن أن يحملن، إلا أنهن يواجهن مشاكل أكثر من النساء الأخريات. ومن الأسباب الرئيسية عدم انتظام الدورة الشهرية ما يقلل من فرص الإباضة.

السمنة عامل آخر يمكن أن يسبب المشاكل. نظراً لأن النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض يملن إلى زيادة الوزن، فإن الوزن الزائد يمكن أن يجعل من الصعب على المرأة الإنجاب.

مشاكل النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض

1 – قد يصبن بنوع 2 وسكري الحمل

2 – يحتجن إلى أخذ فترة أطول للحمل

3 – يتعرضن للكثير من المخاطر الصحية أثناء الحمل

ما الذي يمكن أن تفعله النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض؟

على الرغم من صعوبة ذلك بعض الشيء، فإن النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض ينجبن في الواقع نفس عدد الأطفال مثل النساء الأخريات. ومع ذلك، يمكن أن تكون الرحلة إلى الحمل أطول قليلاً، أو غالباً ما تتطلب المساعدة.

و هناك طرق يمكن للنساء المصابات بهذه الحالة، أن تزيد من فرصهن في الحمل بشكل طبيعي، وهي:

إدارة زيادة الوزن:

إنقاص الوزن هو أحد الطرق لزيادة فرص الحمل. نظراً لأن الوزن الزائد يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب والضغط على الجسم، فإن التحكم في وزنك ومؤشر كتلة الجسم يمكن أن ينظم الدورة الشهرية ويساعدك على الإنجاب. حيث تشير الدراسات إلى أنه حتى إنقاص الوزن بنسبة 5-10٪ يمكن أن يعزز الإباضة ويسهل على الجسم الحمل. ومع ذلك، فهو ليس حلاً دائماً لمشكلات الخصوبة.

مارسي التمارين الرياضية:

يمكن للنشاط البدني المنتظم أن يتغلب على الآثار السيئة لنمط الحياة الخامل وإدارة زيادة الوزن. يمكنه أيضاً مواجهة الإجهاد، والذي يمكن أن يكون ضاراً للحمل. بعض الأنشطة البسيطة مثل المشي بانتظام تعزز فقدان الدهون واكتساب العضلات.

السيطرة على مستويات السكر في الدم:

ترتبط متلازمة تكيس المبايض بمقاومة الأنسولين ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، لذلك يؤدي التحكم في مستويات السكر في الدم وإدارتها إلى إحداث تغيير في صحتك.

تستفيد بعض النساء أيضاً من تجربة العلاجات الطبيعية مثل اليوجا والتأمل والوخز بالإبر.

الأكل الصحي مهم أيضاً:

يقال أيضاً إن النظام الغذائي له تأثير جميل على أولئك اللواتي يرغبن بالحمل مع متلازمة تكيس المبايض. على الرغم من عدم وجود “أفضل نظام غذائي” لتلافي آثار متلازمة تكيس المبايض، إلا أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مع البروتينات الثقيلة يمكن أن يساعد في ذلك. يجب أن يحتوي غذاؤك على المكسرات والبذور والفيتامينات مثل ب 12، د، حمض الفوليك، الحديد، أوميغا 3 (وهو معزز طبيعي للخصوبة) على الكثير. قد يكون الإقلاع عن منتجات الألبان في حالة متلازمة المبايض، والذي يقال إنه يؤثر على حساسية الأمعاء، أمراً مفيداً أيضاً.

هل الحمل الطبيعي ممكن؟

متلازمة تكيس المبايض هي أحد أكثر العوامل المسؤولة عن العقم. ومع ذلك، فإن الحمل الطبيعي ممكن. يعد إجراء تغييرات على نظامك الغذائي ونمط حياتك من أبسط الطرق لزيادة احتمالات الحمل لديك. يمكن أن تساعدك إرشادات الخبراء في اتخاذ القرارات الصحيحة ووضع صحتك على المسار الصحيح.

هل أدوية وعلاجات الخصوبة مفيدة؟

غالباً ما يتم وصف الأدوية للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض. حيث أظهرت الدراسات الطبية أن 80٪ من النساء المصابات بمتلازمة تكيّس المبايض اللواتي يتم علاجهن بأدوية وعلاجات مختلفة تساعد على الخصوبة يحملن في غضون ست إلى اثنتي عشرة دورة. ومع ذلك، يمكن أن يكون للعمر والمضاعفات الصحية الموجودة مسبقاً دور تلعبه هنا.

يمكن أن يساعد نوع الأدوية التي تتناولينها مثل الميتفورمين، في إدارة المشكلة، فهو دواء شائع يستخدم لعلاج متلازمة تكيس المبايض، ينظم نسبة السكر في الدم والأداء الهرموني. ويمكن أن تساعد لاصقات وحبوب منع الحمل في تنظيم الحمل.