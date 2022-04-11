نيكول كيدمان تفاجئ الجمهور في أحدث إطلالة لها

لطالما سحرت الممثلة العالمية نيكول كيدمان الجمهور بجمال ملامحها وبشعرها الأشقر اللامع إلا أن أحدث ظهور لها شكل مفاجأة للمتابعين الذين لم يترددوا لإبداء إعجابهم بشكلها الجديد.

وفي التفاصيل، نشرت كيدمان صورة عبر حسابها في تطبيق “انستغرام” حيث ظهرت بتسريحة خارجة عن المألوف. ورافقت المنشور بتعليق: “بانتظاركم جميعاً لمشاهدة مسلسل “Roar” معي الأسبوع المقبل”، مشيرةً إلى عملها القادم على “آبل بلس”.

نيكول كيدمان تفاجئ الجمهور في أحدث إطلالة لها… شعر قصير ونحاسيّ (صور) | النهار

وظهرت كيدمان تتأمل منظراً خلاباً للطبيعة عند غروب الشمس في أستراليا وفقاً لما ذكره موقع “الديلي ميل”.

وقد سارع معجبو الفنانة بالتعليق على مظهرها الجديد وكتب أحدهم: “هل قصصت شعرك؟”. وتابع شخص آخر: “إنك رائعة” بينما علق شخص ثالث قائلاً: “مدهشة”.

ويتزامن نشر كيدمان للصورة مع إصدار المقطع الدعائي الجديد لسلسة “Roar” على “آبل بلس”، حيث ظهرت النجمة الحائزة على جائزة أوسكار بشكل لم يعتد عليه جمهورها.

ويتناول المسلسل في كل حلقة قصة امرأة مختلفة بمشاركة ممثلة مختلفة مثل أليسون بري وميريت ويفر وميرا سيال وبيتي جيلبين وكارا هايوارد وفيفيل ستيوارت.