أبريل 12, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

بسبب حواجبها.. طرد فنانة شهيرة من قناة تلفزيونية

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فى :شؤون المرأة
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بسبب حواجبها.. طرد فنانة شهيرة من قناة تلفزيونية

طردت إحدى القنوات التلفزيونية فنانة شهيرة بسبب حواجبها.

وكشفت الفنانة المصرية صابرين أن الواقعة حدثت عندما كانت ترتدي الحجاب، مؤكدةً أن القائمين على إحدى القنوات رفضوا ظهورها بحجة أن حواجبها مثيرة.

وقالت، خلال لقائها على شاشة احدى القنوات المصرية: “قالوا ليا حواجبك مثيرة وطردوني”.

من جهة أخرى، تحدثت صابرين، أثناء حوارها، عن تفاصيل تسريب مقطع رقص لها خلال عيد ميلادها الـ18، مشيرةً إلى أنها حاولت حذفه من الإنترنت ولكنها فشلت.

وأضافت أن أعياد الميلاد كان يتم تصويرها بشرائط الفيديو القديمة، ولكن بعدها تم تسريبه.

ونفت أن يكون المقطع قد تسبب في مشكلة بينها وبين زوجها، منوهةً بأنه متفهم ويعلم أن هناك من يكره نجاحها، كما أن أولادها يعرفون والدتهم جيداً.

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