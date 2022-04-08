الجمهور يسخر من غادة عادل بعد ردة فعلها عند رؤية فان دام

غادة عادل وطريقة ترحيبها بالنجم العالمي فان دام فكانت حركاتها كانت ساخرة من جمهور مواقع التواصل الأجتماعي.

بعد طريقة الترحيب التي قامت بها الفنانة غادة عادل عند لقاء النجم العالمي جان كلود فان دام في برنامج “راز موفي ستار”

فجاء رد فعل الجمهور على مواقع التواصل الأجتماعي بسخرية على طريقة أداء غادة عادل بعد لقائها بفان دام

وقالت له: “سعيدة جدا بمقابلتك، هل تعرفني” .

وعبرت عن سعادتها بلقاء فندام قائلة “والنبي صوروني معاه” وأيضا ما لقي خسرية الجماهير بعد الحركات الرياضية والأكشن التي كانت تقوم بها وهي تخرج من الكرفان أثناء استعدادها لأداء مشاهد التصوير التي ستقوم بها مع فان دام .