من هن أغنى عشر سيدات في العالم؟

نشرت مجلة فوربس الأمريكية مؤخراً تقريراً عن أغنى الأشخاص في العالم. وقالت المجلة إن من بين 2668 مليارديراً في قائمة هذا العام 2022، كان هناك عدد قليل من النساء، بلغ عددهن 327 فقط، بانخفاض من 328 العام الماضي.



وتقول المجلة إن قيمة ما تملكنه النساء اللواتي وردت أسماءهن في القائمة التي نشرت مؤخراً (بما في ذلك أولئك اللائي يشاركن ثروتهن مع أزواجهن أو أطفالهن أو أشقائهن) نحو 1.56 تريليون دولار، بارتفاع قدره ثلاثة مليارات دولار عن العام الماضي.

وبحسب المجلة، فقد ورثت غالبية هؤلاء النساء الثريات – 226 سيدة – ثروتهن، بما في ذلك أغنى ثلاث نساء في العالم: لوريال وريثة فرانسواز بيتنكور مايرز، ووريثة وول مارت أليس والتون وجوليا كوخ، اللتين ورثتا حصة في شركة كوخ للصناعات Koch Industries عندما كان زوجة لديفيد كوتش، وقد توفيت في عام 2019.

وفي هذا العام دخلت القائمة ريناتا كيلنيروفا وأطفالها الأربعة بثروة تقدر بنحو 16.6 مليار دولار لتصبح أغنى مليارديرة لهذا العام وهي وريثة بيتر كيلنر، والذي لقي حتفه في حادث تحطم مروحية في مارس/آذار 2021.

ويشير التقرير إلى أن 101 سيدة من النساء اللواتي وردت أسماءهن في قائمة المليارديرات في العالم لهذا العام نجحن في تكوين ثرواتهن بأنفسهن – ما يعني أنهن أسسن أو شاركن في تأسيس شركة، أو قمن بتكوين ثرواتهن الخاصة – ولم يرثنها – بما في ذلك رائدة الأعمال ديان هندريكس والتي تقوم شركتها بتوريد الأسقف، والشريكة المؤسسة لشركة Gap دوريس فيشر، والمقامرة البريطانية عبر الإنترنت دينيس كواتس.

ومن بين الوافدات الجدد هذا العام المغنية الأمريكية ريهانا. وجاءت في القائمة أيضاً ميلاني بيركنز، المؤسس المشارك لشركة التصميم Canva والبالغة من العمر 34 عامًا؛ وميليندا فرينش جيتس، التي دخلت القائمة بعد طلاقها من بيل جيتس في منتصف عام 2021.

يذكر أنه يوجد في الولايات المتحدة أكبر عدد من المليارديرات في العالم، بعدد يبلغ 90 شخصاً، تليها الصين (63 ، بما في ذلك 11 من هونغ كونغ) وألمانيا (35 شخصاً).