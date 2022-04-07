فوائد العصير الأخضر للحامل

تعتبر العصائر الخضراء خياراً صحياً للأم والطفل، لذا يمكنكِ تناولها بانتظام طوال فترة الحمل، ويعد العصير الأخضر نوعاً من أنواع العصائر التي تجمع بين أنواع الخضراوات والفاكهة بداخل كوب عصير واحد، حيث يتم تحضيرها بأكثر من طريقة ومكونات مختلفة.

تعتبر العصائر الخضراء طعاماً مثالياً في أثناء الحمل؛ لأنها سهلة الهضم. تساعد الألياف الموجودة في الفاكهة والخضراوات على الحفاظ على جهازك الهضمي.

على الجانب الآخر، العصائر الخضراء أيضاً غنية بالفيتامينات التي تحافظ على صحة الأم والجنين . فهي مصدراً طبيعياً لحمض الفوليك، وهو العناصر الغذائية الضرورية لمنع بعض العيوب الخلقية.

وفقاً لموقع “هيلث” تساعد العصائر الخضراء أيضاً الكثير من السيدات الحوامل الذين يعانون من السمنة على فقدان الوزن، حيث يتم تحضيره خصيصاً في فصل الصيف؛ من أجل الحصول على الترطيب الكامل لجسم الحامل.

فوائد العصائر الخضراء للحامل

1- سهلة الهضم

في الأوقات التي تفقد الحامل الرغبة لتناول الطعام بسبب الغثيان أو الحرقة أو مشاكل الهضم، يعتبر العصير الأخضر بديلاً رائعاً، حيث تميل السوائل إلى الهضم بشكل أسهل من الطعام الصلب.

يمكن أن يكون هذا مفيداً في أثناء فترات الغثيان، أو عندما تحتاجين إلى تقليل أعراض حرقة المعدة.

2- تخفيف بعض أعراض الحمل

يعتبر تناول العصائر الخضراء في أثناء الحمل طريقة سريعة وسهلة للحصول على فوائد الخضراوات والفواكه

معظم العصائر الخضراء مليئة بالفواكه والخضراوات الغنية بالفيتامينات والمعادن، وكذلك المركبات النباتية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

يعتبر تناول العصائر الخضراء في أثناء الحمل طريقة سريعة وسهلة للحصول على فوائد الخضراوات والفواكه والكربوهيدرات الغنية بالألياف والدهون والبروتين في نظامك الغذائي.

تسمح لكِ العصائر أيضاً بدمج مكونات محددة تساعد على تخفيف بعض أعراض الحمل، مثل: الغثيان، وحرقة المعدة، والإمساك، وتشنجات الساق، والتعب.

حيث يمكن أن يساعدكِ كوب عصير أخضر واحد فقط، يحتوي على الكرنب، أو الأفوكادو، على تلبية احتياجاتك الغذائية، خاصة إذا كنتِ تبحثين عن المزيد من الفيتامينات والمعادن.

3- تمد الجسم بالحديد وتحمي من العيوب الخلقية

توفر العصائر الخضراء حمض الفوليك وهو من الأحماض المهمة لنمو الجنين، والذي يقلل من مخاطر عيوب الأنبوب العصبي في أثناء الحمل.

يساعد أيضاً على تكوين خلايا الدم الحمراء والبيضاء في نخاع العظام، كما يعد أيضاً عنصر غذائي أساسي لنمو دماغ الجنين.

4- تحسين مستويات الطاقة

يحتوي العصير الأخضر على كمية كبيرة من المواد الغذائية الضرورية، وهذا ما يجعله من أفضل أنواع المشروبات الصيفية مقارنة، خاصة إذا تمت إضافة التفاح الأخضر إلى محتوى العصير.

أفضل مكونات للعصائر الخضراء في أثناء الحمل

1-الزنجبيل

يمكنك إضافة الزنجبيل للعصائر الخضراء فهو يحمل العديد من الفوائد للحامل؛ لأنه من التوابل المضادة للغثيان والالتهابات.

2-المكسرات والبذور

تعد إضافة المكسرات والبذور إلى العصائر طريقة رائعة للحصول على البروتين والألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية.