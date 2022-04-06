4 نصائح لعمل مكياج باحترافية في المنزل!

سواء كنت مبتدئة أو خبيرة، فإن نصائح وحيل المكياج مفيدة دائمًا للحصول على تجربة سلسة ومعالجة المشكلات المختلفة، على سبيل المثال، يمكن أن تساعدك خدعة بسيطة في الحصول على تصميم الآيلاينر المثالي أو عيون القط باستخدام ظلال العيون، وفيما يلي نصائح بسيطة لتصبحي خبيرة المكياج لنفسك خلال صيف 2022.



نصائح لعمل مكياج مثالي

ربما تندهشين من إمكانية استخدام نفس لوحة ظلال العيون لتحديد عظام وجنتيك أو ملء حواجبك أو إبراز وجهك وعمل كونتور، ولذلك ألقِ نظرة على مستحضرات التجميل الخاصة بك وفكري في إنشاء تحفة فنية بكل ما لديك، برايمر أو كريم أساس أو أحمر خدود أو لوحة تصحيح الألوان، ويمكنك استخدام كل منتج مكياج مع بعض، جربي نصائح الماكياج العبقرية هذه للحصول على أفضل مظهر، بحسب موقع «ستايل كريز» المتخصص في النصائح الجمالية.

البرايمر يجب أن يكمل كريم الأساس

سواء كانت قاعدته من الزيت أو الماء، يجب أن يشترك البرايمر وكريم الأساس في نفس القاعدة؛ خلاف ذلك، سيتنافران أو ينزلقا عن وجهك، مما يجعل من الصعب المزج بينهما.

إخفاء علامات الإرهاق

وضع كمية قليلة من البرايمر حول عينيكِ يقلل بشكل كبير من ظهورك بشكل مرهق.

الوضع الصحيح للتغطية الصحيحة

أثناء وضع كريم الأساس، إذا كنت ترغبين في تغطية شبه كاملة، استخدمي أصابعك، لكن إذا أردت تغطية كاملة، استخدمي فرشاة كريم الأساس.

تجنبي زغب الخوخ

ضعي كريم الأساس دائمًا باستخدام إصبعك في اتجاه الأسفل، لأن معظمنا لديه طبقة رقيقة من الشعر على وجهنا، وتطبيق كريم الأساس في حركة تصاعدية سيجعل خصلات الشعر بارزة وتعرف باسم «زغب الخوخ» أو «شعر الخوخ»، وينبغي التأكد من أنه لا يظهر والحفاظ على كونه غير مرئي.