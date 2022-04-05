كيفية إزالة بقع الحبر الجافة من السجادة؟

تُلطّخ بقع الحبر السجاد؛ مع إهمال التنظيف، هي تجفّ، الأمر الذي يتطلّب اللجوء إلى بعض الحيل والخطوات المنزلية الناجعة في إزالة هذا النوع من البقع، بفعاليّة.

خطوات منزلية لإزالة بقع الحبر من السجاد:

1 تُبلّل إسفنجة نظيفة بالكحول الطبّي، لغرض مسح بقعة الحبر التي سبق أن جفّت على السجادة، وذلك برفق وبشكل متكرّر.

2 تُشطف المنطقة بالماء بعد ذلك.

3 إذا خلّفت طريقة التنظيف المذكورة بقايا، تُفيد الاستعانة بقطرة صغيرة من سائل الجلي والماء الدافئ لإزالة الحبر.

مكوّنات مستخدمة في نزع بقع الحبر الناشفة عن السجاد

مهما كان المكوّن المُستخدم في نزع بقع الحبر الجافّة عن السجاد، من الهام استخدام المكنسة الكهربائيّة

كريم الحلاقة: يُطبّق كمٌّ ضئيلٌ من كريم الحلاقة على بقعة الحبر، بصورةٍ مباشرةٍ، ثمّ تُبلّل إسفنجة بالماء، مع عصرها، قبل مسح السجادة، وذلك حتّى إزالة الحبر. تُجفّف السجّادة بوساطة فوطة مصنوعة من القماش. تُستخدم المكنسة الكهربائيّة في تنظيف السجّادة بعد ذلك.

نشاء الذرة والحليب: يُمزج بضع ملاعق من نشاء الذرة بكمّ كاف من الحليب، وذلك لتكوين عجينة سميكة. تُوضع العجينة على بقعة الحبر، وتُترك لبضع ساعات، قبل استخدام فرشاة الأسنان الجافّة في فرك نشاء الذرة عن السجّادة. تُستخدم المكنسة الكهربائيّة، في تنظيف السجادة بعد ذلك.

“بيروكسيد الهيدروجين”: في وجود بقعة حبر قديمة، فإن “بيروكسيد الهيدروجين” يُعالجها، بفعاليّة، عن طريق صبّ القليل من المنتج المذكور، واستخدام منشفة مُبلّلة في مسح بقعة الحبر. تُترك السجّادة في الهواء الطلق طوال الليل.

سائل الجلي: في حالة الحبر المائي الذي جفّ على السجّادة، يُفيد مزج كمّية من سائل الجلي (أو شامبو الشعر أو سائل الغسيل) بالماء، مع الاستعانة بفوطة مصنوعة من القماش أو إسفنجة أو فرشاة أسنان نظيفة، في الدعك مرارًا وتكرارًا، وذلك لترطيب البقعة حتّى تحتجب.