خطوات اعداد السلطة الروسية الشهيرة

سلطة البطاطس والبازيلاء بالمايونيز، من الأطباق الصحية نظرًا لاحتوائها على عدد كبير من الفيتامينات. وتعرف باسم السّلطة الرّوسيّة إذ إنها تشكل طبقًا أساسيًّا في روسيا. تعلّم كيف تحضّرها وتزيّن بها مائدتك بعيدًا عن السلطات التقليدية.

كلّ ما تحتاج إليه:

– -حبّتان من الجزر مقطعتان مكعبات

– حبّتا بطاطس مقطعتان مكعبات

– كوب بازلاء

– 4 ملاعق كبيرة مايونيز

– كوب زبادي صغير

– ملح حسب الرغبة

– فلفل أسود حسب الرغبة

– ملعقة ليمون

– بقدونس مفروم

الخطوات اللازمة:

– تقطيع الخضروات وتسويتها

ـ تقشير الجزر وتقطيعه لمكعبات صغيرة مناسبة، ثم غسله جيدًا بالماء الجاري للتخلص من الشوائب العالقة به

– تقشير البطاطس ثم تقطيعها لمكعبات صغيرة، ثم غسلها بالماء مع البازلاء

– في وعاء متوسط الحجم توضع البازلاء مع الجزر، ويضاف عليهم كمية مناسبة من الماء، ويترك الوعاء على نار متوسطة حتى تسلق البازلاء مع الجزر وتنضج

– رفع الخضروات وتصفيتها تمامًا من ماء السلق

– سلق مكعبات البطاطس حتى تنضج تمامًا، مع الحرص على عدم تركها مدة كبيرة حتى لا تتعجن في أثناء التحضير

– وضع المايونيز مع الملح والفلفل وملعقة الخل الأبيض في وعاء نظيف ثم خلط المزيج جيدًا

– إضافة البطاطس والبسلة والجزر إلى خليط المايونيز، وقلب جميع المكونات برفق حتى تختلط معًا

– وضع وعاء سلطة البطاطس والجزر والبازلاء بالمايونيز في المبرد حتى يتماسك صوص المايونيز مع الخضروات

– تقدم السلطة في أطباق التقديم، ويمكن أن تُرش بالبقدونس المفروم