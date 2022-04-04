إليكِ 7 أفكار لقصّة الشعر القصيرة المثالية لفصل الربيع

قصّة الشعر القصيرة لا زالت محتفظة بمكانتها في اتجاهات الموضة، وفي ربيع 2022 نجدها تأخذ أشكالاً مبتكرة ومتطورة لتصبح أكثر جاذبية، حيث تعتمد بنحو أساس على تأطير الخدين وجذب الانتباه للعينين، وهو ما يُسمى بشكل عنق الزجاجة، أي إن الشعر يبدأ بشكل أضيق في الأعلى، ثم يصبح أعرض، تماماً مثل عنق الزجاجة.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، تكون قصّة الشعر القصيرة، وتحديداً شكل عنق الزجاجة، مثالية للتخلص من طبقات الشعر التي تزيد الشعور بالحرارة، كما تمنح مظهرك لمسة لطيفة ومنعشة.

الغرّة أيضاً تؤدي دوراً محورياً في الشكل النهائي لقصّة عنق الزجاجة، وغيرها من الأفكار التي يمكنكِ الحصول عليها عبر قراءة السطور التالية.

قصّة عنق الزجاجة بطول الفك

وتكون أطراف الشعر في مستوى خط الفك.

قصّة عنق الزجاجة بألوان الباستيل

وتعتمد على صبغ الشعر بألوان الباستيل المثالية مع فصل الربيع.

قصّة عنق الزجاجة اللينة الحادة

وتعتمد على قص أطراف خصلات الشر المنحنية بطريقة حادة.

قصّة عنق الزجاجة بطول عظمة الترقوة

وتعد قصّة متوسطة الطول إلى حد ما، حيث تكون أطراف الشعر على مستوى عظمة الترقوة.

قصّة عنق الزجاجة بأطراف منحنية

وفيها يُصفَّف أطراف الشعر لتكون منحنية للداخل، بحيث تؤطّر الخدود.

قصّة عنق الزجاجة بأطراف مقطوعة

وتكون فيها أطراف الشعر مقصوصة بشكل متساوِ، كما لو قُطعت فجأة.

قصّة عنق الزجاجة بأطراف تتجاوز العنق

وفي هذه القصّة تُترك بعض الخصلات لتتجاوز خط العنق، وهي أقرب ما يكون للقصات المتوسطة.