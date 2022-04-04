كيفية تفتيح الشعر في المنزل؟

بصرف النظر عن استخدام الطرق الطبيعية للحصول على خصلات شعر طويلة وسميكة، فإننا في بعض الأحيان نطلب المساعدة من الكثير من أدوات التصفيف ومنتجات التصفيف لتعزيز جمال شعرنا بالإضافة إلى مظهرنا العام.

لطالما كان لون الشعر لافتاً جداً، كما أن تفتيح الشعر هذه الأيام يجذب الانتباه. التفتيح هو في الأساس إزالة الصبغة من خصلات الشعر. فكيف تحصلين على هذه الموضة في المنزل؟

كيفية تفتيح الشعر بخلطات طبيعية في المنزل

تفتيح الشعر الداكن

يمكن أن يتم تشقير الشعر بالكامل أو يمكنك اختيار الجزء الذي تريدين تفتيحه. عندما تقومين بتفتيح أجزاء معينة من شعرك، فإن هذا يسمى التظليل. يضيف الهايلايت بعداً رائعاً إلى الصبغة الطبيعية للشعر. ومعظمنا لدينا شعر بني غامق أو أسود. غالباً ما نختار تلوين شعرنا لكسر الرتابة. ولكن نظراً للظلال الطبيعية لشعرنا، فإن خيارات التلوين محدودة جداً. اذا مالعمل؟ قومي بتفتيح شعرك. إذا كان بإمكانك إضافة تصبغ أغمق لشعرك، فلماذا لا تفتيحين لونه؟ في هذا المنشور، نشاركك كيفية عمل مفتح للشعر في المنزل.

عصير الليمون : هذه أقدم طريقة لعمل مفتّح للشعر في المنزل. اخلطي ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون مع كوب من الماء وضعيه على الشعر. اجلسي في ضوء الشمس وانتظري حتى يجف الشعر. هذه طريقة طبيعية ودقيقة لتفتيح الشعر.

الملح: هذا مكون طبيعي آخر لتفتيح الشعر. ببساطة امزجي الملح بالماء. يجب أن تكون النسبة 1: 5 ، يعني خلط جزء واحد من الملح مع 5 أجزاء من الماء. اشطفي شعرك به. اتركيه على الشعر لمدة 15 دقيقة ثم نظفيه.

بودرة الحناء :مسحوق الحناء عند مزجه مع شاي البابونج يجعل الشعر فاتحاً. اخلطي كمية متساوية من كل مسحوق (شاي الحناء والبابونج) مع الماء المغلي لعمل معجون كثيف، بللي شعرك ومشطيه على شعرك. ضعي قبعة الاستحمام وانتظري لمدة ساعتين. أخيراً نظفي شعرك.

فيتامين سي: لا يعمل الفيتامين على تفتيح شعرك فحسب، بل يحافظ عليه بصحة جيدة. خذي 8-10 أقراص فيتامين سي واطحنيها. الآن امزجيه مع الشامبو المفضل لديك واغسلي شعرك كالمعتاد.

الراوند: خذي عشبة الراوند واقطعيها. بعدها خذي نصف كوب من الراوند المفروم واغليها. دعيها تبرد. استخدمي السائل الذي يتكون أساساً من ماء مشبع بالراوند لشطف شعرك. اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء العادي.

العسل وصودا الخبز: امزجي صودا الخبز مع العسل وعصير الليمون واستخدميه كمفتح طبيعي. ضعيه على الشعر واتركيه لمدة 20 دقيقة. اشطفيه بالماء والشامبو. تعمل صودا الخبز كعامل تفتيح رائع كما أنها تنظف الشعر جيداً. يوفر العسل، بصرف النظر عن تفتيح الشعر، توهجاً طبيعياً ونعومة لخصل شعرك.

شاي البابونج والعسل: ضعي عصير الليمون وشاي البابونج والعسل في قدر من الماء المغلي. امزجي المكونات الثلاثة جيداً. خذي 3-4 أكياس من شاي البابونج لتأثير مفتّح مكثف. اسكبيه على شعرك واجلسي في الشمس. انتظري حتى يجف ونظفي شعرك.