بعد وقف أولى حلقات مسلسلها .. ليلى علوي تخرج عن صمتها

بعد الجدل الذي ثار بسبب مشهد غير أخلاقي يتعلق بزنا المحارم، تضمنته أولى حلقات مسلسلها الرمضاني “دنيا تانية” والذي بدأ بثه مع بداية الشهر الكريم، أكدت الفنانة المصرية ليلى علوي أن المشهد المثير للجدل غير مؤذٍ للمشاعر، وليس به ما يغضب المشاهدين.

وقالت علوي إنها تحترم قرار المجلس الأعلى للإعلام، وإن طاقم المسلسل التزم به، مؤكدة أنها تستمع لكافة الملاحظات وتعمل بها ولا تجد غضاضة في ذلك.

وأشارت إلى أنها تقف مع المجلس الأعلى للإعلام والرقابة في خندق واحد وتعمل في تناغم مع ملاحظاتهم، وأنها تحترم اسمها وتاريخها الفني.

وكشفت الفنانة المصرية أنها تحمست للمسلسل لكونه مليئا بالأحداث الشيقة والمثيرة ويحتوي على قصة مجتمعية ثرية بتفاصيل عميقة، مؤكدة أنه من فرط حماسها للعمل واندماجها مع الدور الذي تقوم به، تعرضت لإصابة في يدها جعلتها تخضع لجراحة عاجلة استلزمت عدة غرز.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قد قرر وقف الحلقة الأولى من مسلسل “دنيا تانية” لاحتوائه على مشاهد غير أخلاقية.

جاء ذلك بناء على شكوى عاجلة مقدمة من الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الذي أكد أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل، ولكن قناة النهار تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة.

وأكد المجلس التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض.