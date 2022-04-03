أفضل تحليل حمل منزلي دقيق

غالبية المتزوجات يقمن بالبحث عن جهاز تحليل الحمل منزلي دقيق، من أجل أن تعرف هل هي حامل أم لا، وبالصيدليات يوجد العديد من هذه الأجهزة، بعضها جيد وهناك من هو رديء، وحتى لا تقع الباحثات عن الحمل في أخطاء الاختيار، ومن ثَمّ تحصل على نتائج غير سليمة، قد اخترنا في هذا التقرير عدداً من أفضل هذه الأجهزة المتواجدة بالأسواق، و بشكل متوافر وبمستوى جودة كبير وعالٍ للغاية ، ونتائج هذه الأجهزة تصل إلى معدل كبير من المصداقية والصحة.

أول مؤشرات الحمل

أولى علامات ومؤشرات الحمل تبدأ عند غياب الدورة الشهرية عن موعدها، وفي هذه الحالة تلجأ النساء لاستخدام اختبارات الحمل المنزلية كوسيلة أولية للتأكد من وجود حمل أم لا، حيث يقيس الجهاز مستوى هرمون الحمل في البول، ويظهر على أساسه نتيجة الاختبار على شاشة الجهاز سواء بالسلب أو الإيجاب.

مزايا استخدام أجهزة تحليل الحمل المنزلي

تُمكن النساء من معرفة ما إذا كانت حاملاً أم لا داخل حدود المنزل، دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب في كل مرة تتأخر فيها الدورة.

الاختبار بسيط للغاية وسهل الاستخدام.

يمكن قراءة النتيجة بصرياً في غضون دقائق قليلة.

يسمح الاختبار للنساء بالحصول على رعاية ما قبل الولادة في أسرع وقت ممكن.

اختبارات الحمل المنزلية غير مكلفة وتوفر النتائج بسرعة.

معظم اختبارات الحمل في المنزل، تكون دقيقة بنسبة 97٪ إلى 99٪ عند استخدامها وفقاً للتعليمات.

يمكن الوثوق بالنتائج الإيجابية، و الحصول على نتيجة سلبية كاذبة ..ربما يكون في وقت مبكر جداً من الحمل.

أنواع جيدة لتحليل حمل منزلي دقيق

قد يكون هذا الجهاز بالفعل هو أجود الأجهزة التي تقوم بإعطاء نتائج صحيحة بدرجة كبيرة في الاستعلام عن الحمل قبل موعد الدورة الشهرية أو بعد انتظار إلى بعد موعدها بثلاثة أيام ، فهذا الجهاز يكون قادراً على معرفة النتيجة، دقة نتائج هذا الجهاز تصل إلى نحو 99%، متوافر في كثير من الصيدليات.

كلير بلو إيزي ديجيتال

للوصول إلى نتائج دقيقة من دون البحث أو اللجوء إلى معامل التحاليل، فمع قدوم الدورة الشهرية يمكن استخدام هذا الجهاز فنتائجه دقيقة للغاية، فهو مزود بشاشة تظهر المعلومات بشكل دقيق، تظهر النتيجة في دقائق معدودة بعد ما يتم استخدام هذا الجهاز الدقيق

شريط ووندفو

من أسهل وأبسط اختبارات الحمل التي يعتاد عليها الكثيرون، فهو يعتبر اختباراً سريعاً يقوم به الجميع بالعالم العربي، فالمفهوم لدى الكثير من النساء هو إحضار شريط الحمل في توقيت الدورة، ليعرفن هل يوجد حمل أم لا ، ومع ظهور خطين باللون الأحمر تكون المرأة حاملاً ، أما إن كانت النتيجة ظهور خط أحمر واحد فلا يوجد حمل. تعرّفي إلى المزيد: أسرع طريقة لمعرفة الحمل قبل الدورة

فيرست ريسبونس جولد ديجيتال

هذا الجهاز نتائجه صحيحة بنسبة كبيرة قد تصل إلى 99%، ولكن لا يستحب الاستعجال في استخدامه، ولكن من اجل أن يتم أخذ نتائج صحيحة يجب استخدامه من بعد اليوم الخامس لميعاد مجيء الدورة الشهرية.

كلير بلو أدفانسد ديجيتال

من مميزات هذا الاختبار ليس فقط إنه يقوم بمعرفة وجود الحمل أو لا، بل إن به مميزات أخرى للغاية، فبعد معرفة كون المرأة حاملاً أم لا ، يقوم الجهاز بمعرفة عدد أسابيع الحمل منذ الإباضة وحتى لحظة التحليل، إنه بالفعل جهاز رائع ويستحق أن يكون من أولويات اختيارك.

أفضل أنواع جهاز تحليل الحمل المنزلي

يتوافر عدد كبير من أجهزة تحليل الحمل في الأسواق، إلا أن البعض قد يكون أًصلياً ويعطي نتائج دقيقة، في حين أن أنواعاً أخرى تكون مغشوشة وتمنحكِ نتائج غير مؤكدة، والتي يُمكنكِ الاعتماد عليها للتأكد من وجود حمل من عدمه.

تحليل الحمل المنزلي الرقمي Clearblue-1

هو مزود بخاصية العد التنازلي الذكي

معه ستكون لديك طريقتان لمعرفة النتيجة، ويمكنك التحقق مرة أخرى من النتيجة، فكلا الاختبارين دقيق بنسبة تزيد عن 99٪ من يوم دورتكِ الشهرية المتوقعة، وهما حساسان للغاية بحيث يمكنكِ استخدامهما حتى 5 أيام قبل موعد الدورة الفائتة.

تتضمن الحزمة 10 اختبارات، 2 اختبار حمل رقمي مع عد تنازلي ذكي، و8 اختبارات حمل من الكشف السريع، مما يمنحكِ طريقتين للاختبار.

وهو مزود بخاصية العد التنازلي الذكي النتائج بوضوح بكلمات: حامل أو ليست “حامل”، حيث يتم عرض نتيجة حامل على الشاشة لمدة تصل إلى 6 أشهر، في حين تستمر نتيجة” لا يوجد حمل” لمدة 24 ساعة تقريباً.

مميزات clear blue

دقيق مع تأكيد إضافي .

يوفر نتائج واضحة لا لبس فيها في كلمات (حامل أو غير حامل).

سهل الاستخدام مع نتائج واضحة.

حساس للغاية بحيث يمكنكِ الاختبار حتى 5 أيام قبل الدورة الشهرية الفائتة.

يتمتع اختبار الحمل الرقمي المزود بخاصية العد التنازلي الذكي.

تظهر نتيجتكِ في غضون 3 دقائق.

يتميز اختبار الحمل الذكي بمؤشر التقدم الفريد والذي يطمئنكِ من البداية إلى النهاية.

يعمل بشكل رائع وسهل الاستخدام.

“FIRST RESPONSE ” جهاز تحليل الحمل المبكر

جهاز تحليل الحمل هذا لديه الحساسية الكافية لالتقاط كميات ضئيلة من هرمونات الحمل، لتمنحكِ نتائج قبل 6 أيام من الدورة الشهرية الغائبة. ونظراً لأن الأسابيع القليلة الأولى من الحمل حاسمة لنمو الجنين، فإن الرعاية المبكرة قبل الولادة مهمة لوزن الولادة الصحي وبقاء الطفل . كلما اكتشفت المرأة حملها مبكراً أسرعت في اتخاذ خيارات حمل صحية لها ولطفلها، والتي تشمل النظام الغذائي والتغذية.

مميزات تحليل FIRST RESPONSE

يكشف جميع أشكال هرمون الحمل

نتائج مبكرة للحمل فهو لديه حساسية لالتقاط هرمون الحمل مبكراً.

دقة تزيد عن 99٪ من يوم دورتكِ الشهرية المتوقعة.

يكتشف جميع أشكال هرمون الحمل.

يمكنكِ قراءة النتائج في 3 دقائق فقط.

اختبار سهل الاستخدام مع نتائج واضحة.

من أكثر اختبارات الحمل مبيعاً.

نافذة واحدة كبيرة “سطرين” تعني “حامل” ؛ سطر واحد يعني عدم الحمل.