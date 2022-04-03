أسباب الغثيان عند الأطفال وطرق التعامل معه

يعد الغثيان من الأمور الشائعة بين الأطفال والمراهقين، فيكون عادةً مصحوباً برغبة لا إرادية في القيء، ويمكن التغلب على أعراض الغثيان المزعجة عند الأطفال وقد يختفي بدون دواء، في كان طفلك يعاني من أعراض أخرى أيضاً ويشعر بتوعك، فاستشيري الطبيب على الفور.إليك أهم أسباب الإصابة بالغثيان عند الأطفال وكيفية الوقاية منه.



1-التسمم الغذائي

يمكن للبكتيريا أو الفيروسات التي تدخل الجهاز الهضمي من خلال الطعام والماء الملوثين أن تسبب التسمم الغذائي وتشمل الأعراض الشائعة الغثيان والقيء والإسهال وتشنجات البطن والحمى.

2-الإجهاد

يمكن أن تسبب حالة الطفل النفسية مثل القلق أو الاكتئاب أو الإجهاد العقلي غثياناً وظيفياً بين الأطفال والمراهقين. قد تشمل الأعراض الأخرى آلاماً في البطن، وشحوباً في البشرة، والتعب.

3-التحسس الغذائي عند الاطفال

يمكن أن تسبب بعض الأطعمة الروائح القوية الغثيان أو القيء. علاوة على ذلك، فإن عدم تحمل بعض المواد الغذائية مثل المنتجات القائمة على الألبان يمكن أن يسبب الغثيان والانتفاخ وآلام البطن عند الأطفال.

4-القروح الهضمية

تحدث هذه القروح في المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة. غالباً ما تحدث بسبب عدوى بكتيريا الملوية البوابية وتتميز بآلام البطن الحادة المفاجئة والتجشؤ والفواق وفقدان الشهية وفقدان الوزن.

5-حصى الكلى

يعد عبارة عن كتلة صلبة من المعادن والعناصر التي تتكون داخل الكلى. وتعد بعض الأعراض الشائعة هي الألم الشديد في الظهر والغثيان والقيء.

6- انسداد المرارة

تحدث هذه الحالة بسبب انسداد القناة الصفراوية، غالباً نتيجة حصوات المرارة. يمكن أن تشمل العلامات المبكرة ألم البطن أو الغثيان أو القيء، خاصة بعد تناول وجبة.

7-عدوى المسالك البولية

تعد الإصابة بعدوى المسالك البولية بين الإناث أكثر من الذكور. يمكن أن تشمل الأعراض الغثيان والقيء وآلام البطن أو الظهر والحمى والقشعريرة والألم أو الحرق أثناء التبول.

الأعراض المصاحبة للغثيان عند الأطفال

ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

وجع وألم في البطن.

التقيؤ.

إصابة الرأس بالدوخة والدوار.

صداع بالراس.

فقدان الشهية.

التهابات بالحلق.

العلاجات المنزلية للحد من الغثيان عند الأطفال

إذا كنت تشكين في أن الغثيان هو أحد الآثار الجانبية لأدوية يتناولها طفلك، فاستشيري الطبيب قبل التوقف عن استخدام الدواء.

تجنب الأطعمة الدهنية أو المقلية وتناول وجبات خفيفة

تناول كمية كافية من السوائل الساخنة أو الباردة للمساعدة في تخفيف الغثيان.

تناول وجبات خفيفة وتجنب الأطعمة الدهنية أو المقلية أو السكرية.

أخذ قسط من الراحة بعد كل وجبة.

تناول بذور الكمون، يمكنك ببساطة أن تطلبي من طفلك أن يمضغها أو تغليها في الماء وتقدميها لطفلك.

كيف تحمي طفلك من الشعور بالغثيان؟

تناول وجبات أصغر على مدار اليوم، وتعليم الطفل تناول الطعام ببطء ومضغ الطعام بشكل جيد.

تضمين الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والفواكه بدون تقشيرها، حيث تساعد الألياف الجهاز الهضمي في عملية الهضم السليمة وتساعد أيضاً في منع الإمساك.

تجنب أي نشاط بدني بعد الأكل، أيضاً تجنب تنظيف اللسان بالفرشاة أو تنظيفه فوراً بعد الوجبة لأنه قد يسبب الغثيان.

متى تتصلين بالطبيب؟

اطلبي المساعدة الطبية إذا كان طفلك يعاني من حمى لأكثر من يوم

اطلبي المساعدة الطبية العاجلة إذا كان طفلك يعاني من الأعراض التالية مع الغثيان أو القيء:

ألم شديد في البطن.

صداع شديد أو تصلب الرقبة.

الخمول والنوم لفترات طويلة.

سرعة بنبضات القلب.

حمى لأكثر من يوم.

إصابة الطفل بالجفاف.

انخفاض في مستوى تدفق البول.

دم في البول أو البراز أو القيء المستمر.