ليندسي لوهان.. نجمة هوليود تحتفل بخطوبتها من شاب عربي

بعد أشهر من إعلان المغنية والممثلة الأمريكية، ليندسي لوهان، خطوبتها من صديقها رجل الأعمال الإماراتي بدر شمّاس. اختار الحبيبان إقامة حفلة خطوبتهما في الكويت وسط أجواء رومانسية.

وتناقلت وسائل إعلام عربية وأجنبية خبر احتفال، المغنية والممثلة الأمريكية، ليندسي لوهان، بخطوبتها من صديقها بدر شمّاس. وبحسب ما نقلت صحيفة “عرب نيوز” الإلكترونية، فقد احتفلت نجمة “فتيات الوسط” المقيمة في دبي بخطوبتها من الممول ورجل الأعمال الإمارتي، بدر شمّاس، في الكويت يوم الثلاثاء الماضي (29 مارس/ آذار 2022)

وشاركت الممثلة صورة لها، رفقة شمّاس على موقع مشاركة الصور “إنستغرام” خلف كعكة من طبقتين باللونين الأبيض والأزرق عليها خاتم خطوبة، وجملة: “طلب.. وقالت نعم”. كتبت لوهان: “حبي الأبدي”، معلقة على الصورة.

Lindsay Lohan via Instagram, (28/03/22). pic.twitter.com/QTBbrTO2D8 — Lindsay Lohan Brasil (@LindsayDeeLohan) March 28, 2022

وكانت قد أعلنت، المغنية والممثلة الأمريكية، خطوبتها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2021 ، حيث نشرت سلسلة من اللقطات التي أظهرت خاتم الخطوبة الماسي، في إصبعها وبجانبها بدر. وكتبت أسفل الصورة: “حبي وحياتي وأسرتي ومستقبلي”.

وكانت تقارير قد ربطت بين ليندسي وبدر بعدما شوهدا سويا في حفل غنائي في دبي قبل وقت قصير من انتشار وباء كورونا عام 2020.

ورغم إبقاء ليندسي و بدر علاقتهما طي الكتمان، إلا أن والدة النجمة، دينا لوهان قد ألمحت في وقت سابق إلى الأمر وتحدثت في مايو/ آيار 2020، عن شمّاس قائلة: “ليندسي تواعد رجلاً رائعاً في الوقت الحالي، لكن هذا لا يلعب دوراً مهماً الآن. عندما تكون ليندسي مستعدة للتحدث عن حياتها الشخصية، فإنها ستفعل ذلك”.

اختار الحبيبان إقامة حفل خطوبتها في الشرق الأوسط، وبالتحديد في دولة الكويت، التي اختارتها ليندسي لأنها قد عاشت سابقاً في دبي وتربطها علاقة حب قوية بالشرق الأوسط.