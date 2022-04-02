(بالفيديو) غضب شديد على السوشيال ميديا .. بطلة مسلسل “العشق الممنوع” تسخر من الحجاب

تسببت الممثلة التركية بيرين سات، في موجة غضب، بعد سخريتها من “الحجاب”، ووصفه “بالصمغ” الذي يغطي عقل المرأة المتفتحة، كما يغطي شعرها”.

جاءت سخرية بيرين سات، من الحجاب أثناء كلمتها في مؤتمر قمة المناخ البيئي الذي عقد في أنقرة، والتي شاركت فيه وزوجها المغني كنان دوغلو.

وانتقدت الممثلة أوضاع المرأة في تركيا، وعدم المساواة بين الجنسين هناك، واصفة مجتمع بلادها بـ”الذكوري”، موضحة أن “القانون التركي لا يردع تسلط الرجل على المرأة، وممارسة العنف معها“.

وتطرقت في حديثها عن أوضاع المرأة إلى الحجاب الذي انتشر بشدة خلال الفترة الأخيرة بتركيا، واصفة إياه بـ “الصمغ” الذي يغطي عقل المرأة المضيء، مشيرة إلى أن “الحجاب سيجعلها متأخرة”.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الممثلة التركية، معربين عن غضبهم الشديد من سخريتها من المعتقدات الدينية.

وأوضح النشطاء أن “ما تقوم به ضد ما تدعوا له الحرية، فإن كان من حقها ألا ترتدي الحجاب، فأيضا من حق المسلمات ارتداء الزي المناسب لمعتقداتهن الدينية”.

وتصدر اسم “بيرين سات” محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، وطالب العديد من المسلمين مقاطعة أعمالها؛ بسبب هجومها المستمر على الإسلام ومعتقداته.

وكتب أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على “تويتر” قائلا: “بيرين سات كالعادة تهاجم كل ما هوه ديني، وهذه المرة تهاجم الحجاب وتصفه بأنه عائق يمنع تفكير المرأة“.

وتابع: “يهاجمون الإسلام ويدّعون دعم حرية التعبير، ولكن لا يعترفون بحرية المسلمين في معتقداتهم ودينهم