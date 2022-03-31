خلطات منزلية تغنيكي عن البوتوكس

يشكل التقدم بالعمر هاجساً كبيراً لدى الكثير من السيدات، إذ يلجأن في معظم الأحيان لحقن البوتوكس​ في وجوههن خوفاً من التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر، إلا أن كثيرات يجهلن فوائد بعض المكونات المنزلية التي يمكنها أن تغني إلى حد كبير عن البوتوكس.

التفاح

يعمل التفاح بشكل كبير على شد البشرة، ما يغني المرأة عن البوتوكس في حال إستخدم بشكل دائم.

المكونات:

– تفاح بعدد ملعقة واحدة، تقومين بهرس التفاح جدياً

– ملعقة كبيرة من عصير الليمون

– بياض البيض

يتم مزج المكونات جيداً مع بعضها البعض، للحصول على خليط متماسك، ويتم في ما بعد نشره على كل مناطق الوجه لمدة 20 دقيقة.

الموز والعسل

-يتم هرس موزة واحدة

-إضافة ملعقة صغيرة من العسل

-ضعي الخليط لمدة 20 دقيقة

بعد إنتهاء الوقت المحدد، قومي بمسح المزيج عن الوجه بقطعة قماش ناعمة وإغسليه بالماء البارد.

الخميرة

-قومي بوضع ملعقة من الخميرة، وأضيفي إليها ملعقة من الزبدة والعسل، وقطرتين من عصير الليمون.

-تخلط المكونات جيداً

-يوضع الخليط على الوجه لمدة 30 دقيقة

-افركي وجهك، ثم اغسليه بماء فاتر، وضعي كريم مرطب

– يمكنك استخدام هذا الماسك كبديل للبوتكس كلما احتجت إلى ذلك.