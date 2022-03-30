سرقة مجوهرات إعلامية مصرية ثمنها 15 مليون جنيه

تعرّضت الإعلامية المصرية جاسمين طه زكي، لسرقة مجوهرات منها يقدّر ثمنها 15 مليون جنيه مصري.

وحررت الإعلامية جاسمين، الأربعاء، محضرًا بسرقة مجوهراتها في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة، وقدّمت أمام النيابة العامة المصرية فواتير المجوهرات المسروقة، والتي تٌقدر قيمتها بـ 15 مليون جنيه، ولازال الأمر قيد التحقيق، وفقا لوسائل إعلام محلية مصرية.

جاسمين طه ابنة العميد طه زكي، وزير الصناعة والثروة المعدنية المصري الأسبق، ووالدتها الإعلامية المصرية الراحلة سهير الإتربي.

شاركت جاسمين طه مؤخرا في تقديم المؤتمرات والفعاليات المهمة في مصر، حيث قدمت مؤتمر تدشين العام الثقافي المصري الصيني بالأقصر، وقدمت فعاليات أخرى مثل مهرجان الموسيقى العربية ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي وشاركت في تقديم مهرجان الجونة السينمائي.