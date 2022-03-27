عفراء سلطان تُتوّج بلقب “IRAQ IDOL- محبوب العراق” في موسمه الثاني

تُوّجت المشتركة عفراء سلطان بلقب عراق آيدول، ضمن الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من برنامج “IRAQ IDOL- محبوب العراق” الذي يقدم على “MBC العراق”. وحصلت بالتالي على عقد إنتاج مع شركة “بلاتينوم ريكوردز”، لإنتاج أغنيتين وفيديو كليب.

وبعد أسابيع عدة من المنافسات الغنائية الحماسية والمصيرية، وصل ثلاثة مشتركين إلى الحلقة الختامية، ليتنافسوا على اللقب وهم بدر باسم، عفراء سلطان وعلي السلام.

وقد شهد مسرح البرنامج أكثر من مرور لهم، أبدعوا فيها في الغناء وحصلوا على إشادات متتالية من لجنة التحكيم الثلاثية المؤلفة من حاتم العراقي، رحمة رياض وسيف نبيل.

ودعت مقدمة البرنامج ميس عنبر الجمهور كالعادة إلى تكثيف التصويت للمشتركين الثلاثة الذين وصلوا إلى المنافسة الأخيرة من خلال تطبيق MBC VOTE، وهي الوسيلة الوحيدة التي ستوصل في النهاية واحد منهم إلى الفوز باللقب.

كما تحدث المشتركون الثلاثة عن تأثير تجربة مشاركتهم في البرنامج بهم منذ لحظة دخولهم إلى البرنامج حتى وصولهم إلى الحلقة النهائية ضمن ريبورتاجات خاصة، وقبلها توقفوا عند أهمية السوشيال ميديا في يومنا هذا، وعلاقة كل منهم بوسائل التواصل الاجتماعي عموماً.

وتضمنت الحلقة، مروراً للمشتركين الذين خرجوا من البرنامج في الحلقات الماضية، الذين لم يسعفهم تصويت الجمهور بالاستمرار في المنافسة. كما اجتمعوا مرة أخرى قبل نهاية الحلقة، ليقدموا الأوبريت العراقية الوطنية “أنت العشق” من كلمات محمد الجبوري، من لحن علي بدر وتوزيع داني الحلو.

وفي اللحظات الأخيرة من البرنامج، أعلنت ميس عنبر عن توقف التصويت للمشتركين، لتعلن عن فوز عفراء سلطان باللقب.