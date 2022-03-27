جينيفر لوبيز تحصد جائزة أيقونة iHeart Radio

هي في الثانية والخمسين من العمر لكنها تنبض حيوية، وطاقة، وجمالاً مثل امرأة بالكاد بلغت عتبة الثلاثين.

جينيفر لوبيز هي فنّانة وممثّلة وسيّدة أعمال من نوع مختلف،إمراة بكل معنى الكلمة، ما جعلها أيقونة موضة وجمال لكثيرات حول العالم أجمع، وهاهي اليوم تحصد جائزة أيقونة iHeart Radio لهذا العام والتي استحقتها عن جدارة.

لدى تسلّمهاالجائزة، ارتدت جاي لو فستاناً شفافاً بلون أخضر زيتي بكُمّ واحد، مكشوف الصدر علىشكل حرف V، بقصّة منسدلة محدّدة الخصروبتفصيل إكسسوار كبير من الكريستال باللون الأزرق المائي، وقد بدت جينيفر لوبيز فاتنة بمكياجٍ دخاني من تنفيذ خبراء التجميل لدى Scott Barnes Cosmetics، وتسريحة شعر منسدلة مع تموّجات عريضة وطبيعيّة.

بعدها بدّلت لون إطلالتها، وتألّقت بسروال من المخمل الأخضر بقصّة مريحة واسعة القدميْن معتوب بنمط حمّالة الصدر مكمّلة له، ورداء أخضر من المخمل أيضاً مطبّع بنمط جلدالحيوان من روبرتو كافالي Roberto Cavalli وتصميم فاوستو بوغليسي Fausto Paglisi.



أما إطلالتها الثالثة التي أدّت فيها لوحة راقصة على خشبة المسرح، فشملت “جمبسوت” باللون الأسود مكشوفة الكتفيْن والبطن، بقبّة عالية، ومقرونة مع قفّازيْن طويليْن منالمخمل الأسود من روبرتو كافالي Roberto Cavalli وتصميم فاوستو بوغليسي Fausto Puglisi ، كما انتعلت جزمةطويلة سوداء بكعبٍ عالٍ.