فوائد الرضاعة الليلية

تتبع الأم التي ترغب في الحفاظ على صحة رضيعها قاعدة الحفاظ على الرضاعة الطبيعية للرضيع، ولكن بعد أن يتجاوز عمره عدة أشهر تبدأ الأم في تقليل الرضاعة وخاصة في الليل لشعورها بالتعب، والحقيقة أن الرضاعة الطبيعية تستغرق وقتاً ومجهوداً من الأم ولكن ذلك لا يعني تقليلها لكي تحافظ على صحة رضيعها، ولذلك فقد التقت ” سيدتي وطفلك” وفي حديث خاص بها بالدكتورة علياء يزيد؛ استشارية طب الأطفال وحديثي الولادة حيث أشارت لأهمية الرضاعة الليلية خصوصاً كالآتي:

استمري بالرضاعة الليلية

يجب أن تعرف كل أم أن الرضاعة الطبيعية هي سر صحة الطفل ورشاقة الأم، وأن على الأم أن ترضّع طفلها متى طلب ذلك في بداية حياته.

ويجب أن تعرف أن سر عدم زيادة وزن الرضيع هو توقف الأم عن إرضاع الرضيع أثناء الليل لأنها تشكو من التعب، وتقديم بدائل له مثل الرضاعة الصناعية.

يحتوي حليب الأم الليلي على نسبة عالية من الدهون التي تسبب زيادة وزن الرضيع مقارنة بحليب النهار.

أثبتت الدراسات أنه خلال فترة الليل يزداد معدل هرمون الحليب عند الأم وهرمون النمو عند الطفل، ولذلك يجب الحفاظ على هذه الهبة الربانية وعدم التوقف عن الرضاعة خلال الليل.

يجب على الأم بناءً على ذلك أن تقوم بإيقاظ الرضيع خلال الليل وتقديم الرضاعة الطبيعية له مهما كانت متعبة لكي تقدم له فوائد غذائية وصحية ثمينة.

كما يجب على الزوج والمحيطين بالأم في فترة الرضاعة الأولى دعم الأم ومساعدتها وتشجيعها لكي تستمر بالرضاعة الليلية مثل توفير سبل الراحة لها لكي تنام لفترات طويلة خلال ساعات النهار.

ويمكن مساعدتها لكي تنام خلال فترات نوم الرضيع في النهار أو الليل وتنظيم برنامج حياتها على هذا الأساس.

من أسباب زيادة إدرار الحليب عند الأم على مدار الساعة هو الرضاعة الليلية، والتوقف عن الرضاعة خلال الليل يعني أن يقل حليب الأم بالتدريج.

نصائح للحفاظ على الرضاعة الطبيعية

أن تحصل الأم على التغذية الجيدة: فيجب أن تحصل الأم على التغذية المتكاملة لكي تكون قادرة على الرضاعة وأن يحتوي طعامها على البروتين سواء من اللحوم أو الأسماك، وكذلك البيض والحليب بشكل يومي، وكذلك أن تنال حصتها من الكالسيوم الذي يكثر في الحليب أيضاً واللبن والجبن، ويجب أن تحصل المرضعة على عنصر الحديد من الفواكه المجففة مثل التمر وكذلك من صفار البيض والمأكولات البحرية.

يجب أن تشرب الأم المرضعة الكمية المناسبة من السوائل مثل الماء والحليب والأعشاب الطبية المفيدة التي تزيد من إدرار الحليب مثل الشومر، والبعد عن المشروبات المنبهة التي تؤدي لحدوث المغص والأرق عند الرضيع.

يجب على الأم المرضعة أن تجلس جلسة صحية وسليمة وفي مكان هادئ لكي تكون مهيأة للرضاعة ولتبادل المشاعر مع وليدها وتوثيق علاقتها النفسية به.

يجب على الأم تدليك الحلمة أثناء الحمل بزيت الزيتون لكي لا تبقى غائرة خاصة إذا كانت حاملاَ للمرة الأولى.

عدم تأجيل الرضاعة الطبيعية لبعد الولادة بساعات بحجة راحة الأم بل تقديم ثدي الأم بمجرد الولادة لأنه يساعد على نزول المشيمة وتقلص الرحم وعودته إلى طبيعته.

ليس صحيحاَ أن الحليب بمجرد نزوله بعد الولادة يكون ضاراً بالمولود بل على العكس فهو يحتوي على مضادات حيوية هامة للمولود يجب أن يحصل عليها من أجل مناعته.

عدم تقديم الرضاعة الصناعية للمولود أو الرضيع بعد شهور لأي سبب خاصة في الليل، فالرضاعة الصناعية ليلاً تؤدي لعسر الهضم لديه وتقلل من حليب الأم بالتدريج حتى يتناقص.

متى يجب التوقف عن الرضاعة الطبيعية؟

من المعروف أن كل 2 غرام من بروتين حليب الأم يحتوي على 100ملغم من حامض ” الفنيل الانين”، ويحتاج الطفل العادي إلى 100ملغم لكل كيلو جرام من وزنه من هذا الحمض.

يجب إجراء فحص للمولود حديث الولادة يعرف ب” فحص كوثري” وهو للكشف عن وجود التخلف العقلي المبكر لدى الطفل.

يجرى هذا الفحص في الأسابيع الأولى من الولادة وفي مختبر خاص يتم الكشف عن استعداد المولود للإصابة بالتخلف العقلي.

يمكن أن يشخص إصابة الطفل بالتخلف العقلي في الأشهر الستة الأولى من عمره من خلال هذا الفحص” فحص كوثري”.

في حال تبين أن الطفل يعاني من نقص هذا الأنزيم فيجب أن يعطى له حليب صناعي خاص، والتوقف عن الرضاعة من الأم، لكي لا يتراكم في دم الطفل.

في حال تراكم هذا الأنزيم في دماغ الطفل فهو يؤدي لإصابته بالتخلف العقلي.

ولذلك يجب إجراء الفحص للتأكد من نسبته لدى الطفل.

إذا كان معدل “فنيل الانين” في دم الطفل أقل من 20ملغم لكل ليتر فهو يؤدي إلى تأخر النمو، وإذا كان يزيد عن 100ملغم لكل ليتر فهو يؤدي إلى التخلف العقلي.