مشروب الخروب مفيد لصحة حملكِ بأربع طرق

إذا كنتِ حاملاً، فان مشروب الخروب الذي له تأثير سحري على صحة الحمل. وهنا ندرج فوائده:

1- نوم أفضل

الخروب مشروب مهدئ للأعصاب، يعمل على زيادة الشعور بالاسترخاء، ما يسهّل الاستغراق في النوم، وبالتالي يسهم في التخلص من مشكلة الأرق التي تعاني منها الحوامل.

2- الوقاية من أمراض الحمل الخطيرة

الخروب يخفض مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي فهو يقلل احتمال خطر إصابة الحامل بالأمراض الخطيرة المرتبطة بالحمل، مثل تسمم الحمل، والسكتات الدماغية، والسكتات القلبية، وانسداد الشرايين.

3- إمداد الأم والجنين بالعناصر الغذائية والفيتامينات

يحتوي الخروب على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمعادن الهامة لتحسين صحة الأم، ونمو الجنين، مثل الحديد والكالسيوم، والريبوفلافين، وحمض الفوليك، وفيتامين E، والنحاس، والماغنيسيوم، والسيلينيوم.

4- الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي

تساعد السكريات الموجودة بالخروب على تنشيط حركة الأمعاء، ما يقي الحامل من الإصابة بالإمساك، بالإضافة إلى احتوائه على مركب التانين، الذي يمنع نمو البكتريا الضارة في الأمعاء، بالإضافة إلى تحسين عملية الهضم.