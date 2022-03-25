كاميرا في مصعد توثق هجوم كلب شرس على صاحبته

تعرضت سيدة، داخل مصعد في كولومبيا، إلى هجوم دموي من قبل كلبها الشرس، من نوع “البيتبول”، ما أدى إلى تعرضها لإصابات بليغة، بحسب صحيفة “daily mail”.

وأفادت الصحيفة، بأن الشابة، 25 عاما، تعرضت للهجوم المفاجئ من كلبها، بينما كانت تربط حذاءها في غرفة نومها. وقد حاولت الزحف إلى خارج شقتها لطلب مساعدة جيرانها ولكنها وصلت إلى المصعد حيث التقطت كاميرات المراقبة الهجوم.

وأظهر الفيديو، الذي نعتذر عن نشره لقساوة مشاهده، محاولات الشابة للإفلات من الكلب، إلا أنه استمر بهاجمتها وعضها في ذراعها اليسرى.

وقد حاولت دفعه بعيداً عبر وضع يدها الأخرى أمام وجهه، وتمكنت لثوان فقط من الضغط على زر المصعد للنزول إلى الردهة حيث هرع الموجودون إلى مساعدتها.

وأعلنت شرطة مدينة كوكوتا، أن المرأة أصيبت بكسور في أصابع يدها اليمنى وكسور متعددة في يدها اليسرى وجروح في الأطراف العلوية.

وأوضحت السلطات أنها ستجري خلال 10 أيام دراسة سلوكية على الكلب لتحديد مصيره مع إمكانية قتله.