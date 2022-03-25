فوائد وأضرار صابونة الأفوكادو‎‎

يتمتع الأفوكادو بالعديد من الفوائد التي ربما سمعت أنها رائعة لتحسين صحتك العامة. يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية لأجسامنا، بما في ذلك فيتامين هـ وفيتامين ج والبوتاسيوم والمغنيسيوم وغير ذلك الكثير. لكن هل تعلمين أنه مفيد لبشرتك؟

يُصنع صابون الأفوكادو من زيت الأفوكادو بنسبة 100٪ ويتضمن عادةً زيوتاً أساسية أخرى ذات فوائد مماثلة لتوفير رائحة لطيفة وخفيفة وطبيعية، مثل الغريب فروت والصبار والنعناع وزبدة الشيا وزبدة الكاكاو والخيار وما إلى ذلك.

فوائد صابون الأفوكادو للبشرة

يعمل كمرطب طبيعي

إذا كانت بشرتك خشنة وجافة، فقد تكون منتجات صابون الأفوكادو الحل الأمثل لك لأنها ترطب الطبقات العميقة من بشرتك لمنع فقدان الماء. تترك بشرتك ناعمة وطرية في كل مرة تستخدمينها. كما أنها لطيفة بما يكفي لاستخدامها على وجهك. يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الأحماض الدهنية ويحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، لذلك فهو يساعد بشكل طبيعي على ترطيب بشرتك.

رائع للبشرة الحساسة

هل تعانين من مشكلة العثور على المنتجات المناسبة لبشرتك الحساسة؟ أنت محظوظة، لأن الأفوكادو هو صابون لطيف رائع للاستخدام لأنه خالٍ من العطور والمواد الحافظة الاصطناعية والكبريتات. يمكن للكبريتات أن تهيج وتجفف بشرتك في المقام الأول لأنها تجرد بشرتك من الزيت الطبيعي بينما يساعد الأفوكادو بشرتك على الاحتفاظ بالماء والبقاء رطباً، كما ذكرنا سابقاً.

إنه مضاد للالتهابات

سواء قمت بشراء الصابون أو قناع الأفوكادو، فهذه المنتجات مغذية ووقائية وطبيعية لحب الشباب. يمكن أن يساعد استخدام زيت الأفوكادو أيضاً في علاج حب الشباب ويمكن وضعه مباشرة على وجهك وشطفه بالماء الدافئ بعد تركه لبضع دقائق

المخاطر والتحذيرات:

الدراسات حول الآثار الجانبية للأفوكادو نادرة. كما هو الحال مع أي منتج، من الجيد إجراء اختبار البقعة على بشرتك أولاً لاستبعاد أي حساسية.

للقيام بذلك، افركي كمية صغيرة من الزيت في الجزء الداخلي من ساعدك. إذا لم تعانين من أي تهيج أو التهاب خلال 24 ساعة، فيكون الزيت آمناً للاستخدام.

إذا كانت لديك حساسية من الأفوكادو، فاستشري طبيبك قبل استخدامه.