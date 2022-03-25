الحلّ الأقوى للتخلص من ترهلات الذراعين

تشتكي الكثير من النساء من السيلوليت والترهلات في الذراعين، والتي لا تختلف عن الدهون المتراكمة في البطن والأرداف والتي تتشكل نتيجة الوزن الزائد وخسارة الوزن بشكل سريع ومن دون نشاط رياضي.

وبالتالي ينصح الخبراء لتجنب الترهّلات التي تحدث للذراعين، لا بدّ من ممارسة تمارين رياضيّة تركّز على هاتين المنطقتين، خصوصا التمارين التي تعتمد على رفع الأثقال، فهي الطريقة الأقوى للتخلص من الترهلات.

وإضافة إلى ذلك يمكن الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعيّة التي يمكنها ان تساعد في شدّ الجلد وتحسين شكله وتسرّع عمل الرياضة.

يمكن تطبيق وصفة طبيعية من الصبار والليمون الحامض، حيث يُعرف جل الصبّار بقدرته على شدّ الجلد وترطيبه، لذا يمكن الاستفادة من خصائصه على الذراعين، أمّا اللّيمون الغنيّ بفيتامين C، فهو محفّز لإنتاج الكولاجين فتبدو البشرة نضرة ومشدودة.

ويتكون الخليط من ملعقة من جل الصبّار وملعقة من عصير اللّيمون الحامض مع بعض القطرات من زيت النعناع. وتمزج المكونات جيداً ثمّ تطبّق على منطقة الذراعين مع التدليك لمدّة دقيقتين، يلف الذراع بالنايلون المخصّص لحفظ الأطعمة مع الضغط عليه ويترك لمدّة ساعة، وفيما بعد يغسل الذراع بالصابون وستلاحظين الفرق مع تكرار هذه الخطوة مرتين في الأسبوع على الأقل.

كذلك يمكن استخدام بياض البيض الذي يحفز على إنتاج الكولاجين، ويستخدم لشدّ البشرة ومحاربة الترهّل والتجاعيد، لذا يمكن الاستعانة به لعلاج مشكلة ترهّل الذراعين، عن طريق خفق بياض بيضتين جيدًا ويتم توزيعه على المنطقة المترهلة الى ان يجفّ تماما ومن ثمّ اغسليه بالماء الفاتر.